Honduras eufórico, gesto de Quioto con 'Choco', pelea de Kervin Arriaga y ¿quién es la rubia?

Las imágenes de la goleada de Honduras 3-0 sobre Haití para recuperar terreno en las eliminatorias de la Concacaf y acercarse al Mundial 2026.
La Selección de Honduras jugó en el estadio Nacional Chelato Uclés y terminó goleando a Haití para volver al triunfo en las eliminatorias mundialistas.
Reinaldo Rueda modificó su 11 titular respecto a la alineación que usó contra Costa Rica y ante Haití metió de inicio a Rigoberto Rivas y Antony 'Choco' Lozano.
Kervin Arriaga apareció como un ángel guardián para evitar el gol de Duckens Nazon con esta barrida con el marcador 0-0. El balón le pegó en la espalda al catracho.
Luego Kervin Arriaga asistió a Rigo Rivas y el 'Bambino' definió por encima del portero haitiano Johnny Placide para hacer un golazo que significó el 1-0 de Honduras.
Así definió Rigo Rivas para firmar su golazo en su regreso a la Selección de Honduras.
Rigo Rivas celebró su gol con Antony 'Choco' Lozano. Las dos novedades de Rueda tuvieron su noche.
Rigo Rivas agradeció de manera muy cariñosa a Kervin Arriaga por la asistencia en su golazo.
La felicidad de Rigo Rivas, Luis Palma, Kervin Arriaga y Antony 'Choco' Lozano.
Antony 'Choco' Lozano marcó con este derechazo su gol para el 2-0 de Honduras ante Haití.
Antony 'Choco' Lozano gritó con euforia su gol que le dio la tranquilidad a Honduras con el 2-0 ante Haití.
Antony 'Choco' Lozano gritó con rabia su gol, poniendo fin a la sequía goleadora que tenía.
Romell Quioto tuvo un gran gesto con Antony 'Choco' Lozano. El 'Romántico' señaló a su compañero ante el público hondureño y pidió sus aplausos.
El festejo de los jugadores de la Selección de Honduras tras el gol de Antony 'Choco' Lozano.
Antony 'Choco' Lozano sumó su segundo gol en esta ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.
Romell Quioto le ganó el balón a la defensa haitiana y de zurda fusiló a Johnny Placide para el 3-0 de Honduras.
Romell Quioto corriendo a celebrar y al fondo con los puños cerrados festeja 'Choco' Lozano.
Romell Quioto realizó su ya tradicional festejo tapándose los oídos.
El 'Romántico' también llegó a dos goles en esta eliminatoria de la Concacaf.
Todos los reflectores apuntando a Romell Quioto tras su gol para el 3-0 de Honduras.
Unión. Los seleccionados hondureños festejaron con Romell Quioto el 3-0 de Honduras.
Yustin Arboleda se acercó a celebrar con Romell Quioto el gol del 3-0 de Honduras.
Reinaldo Rueda también celebró con Romell Quioto y lo felicitó por su gol.
El cariño de Reinaldo Rueda con Romell Quioto en la Selección de Honduras.
Luis Palma se alegró por los goles de sus compañeros y celebró como uno más.
Johnny Placide evitó el cuarto gol de Honduras con esta gran volada en el segundo tiempo.
Edrick Menjívar respondió bien en el arco de Honduras cuando fue exigido.
¡Se enojo el 'Romántico'! Romell Quioto tuvo un cara a cara con el defensa haitiano Jean-Kévin Duverne.
'Choco' Lozano llegó a calmar las aguas y pedir explicaciones al defensa haitiano. La mirada de Romell Quioto lo dice todo.
Carlos Pineda y José Mario Pinto entraron en el segundo tiempo por Luis Palma y Rigo Rivas.
La alegría del 'Choco' Lozano tras su gol. El delantero salió ovacionado por la afición hondureña en el estadio Nacional Chelato Uclés. Deja atrás las críticas que había recibido.
Kervin Arriaga tuvo un encontronazo con el defensa haitiano Jean-Kévin Duverne y se tuvo que meter el cuarto árbitro para detener al hondureño.
Kervin Arriaga estaba muy molesto y hasta el entrenador de Haití, el francés Sébastien Migné, se metió en la pelea.
Deiby Flores apareció para defender a Kervin Arriaga ante el entrenador de Haití, Sébastien Migné.
El mediocampista hondureño protagonizó tremenda bronca contra los haitianos en los últimos minutos.
Uno de los árbitros y Sébastien Migné se metieron para separar a Kervin Arriaga, que estaba muy enojado. El hondureño terminó amonestado.
Deiby Flores estuvo charlando muy amigable con Derrick Etienne, con quien compartió vestuario en el Toronto FC de la MLS antes de marcharse a Arabia Saudita.
Alexy Vega salió del estadio Nacional Chelato Uclés muy feliz por el triunfo de Honduras y al jugar unos minutos.
La tristeza era evidente en los jugadores de Haití tras sumar su primera derrota de las eliminatorias.