'Fantasma' Figueroa: "Tenemos que hacer la maldad, dejar a Honduras fuera del Mundial"

San José, Costa Rica.

El técnico chileno se mostró muy dolido por la goleada que le metió Costa Rica (4-1) en el Estadio Nacional de San José, en la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas , derrota que dejó a los nicas al borde de la eliminación a la Copa del Mundo .

Parece que el entrenador de Nicaragua , Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa , no puede olvidar la derrota que sufrió contra Honduras en el inicio de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf y ahora dice que quiere dejar a los catrachos "fuera del Mundial" 2026 .

En la próxima fecha FIFA , Nicaragua recibirá a Honduras en Managua el jueves 13 de noviembre y cerrará visitando a Haití en Curazao el martes 18. La selección hondureña se jugará la clasificación al Mundial en el duelo ante los pinoleros.

La Azul y Blanco quedó en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo C con apenas un punto de 12 posible. Honduras es líder con 8 unidades, Costa Rica segundo con 6 y Haití tercero con 5.

El 'Fantasma' Figueroa empezó a calentar lo que será ese partido contra Honduras, asegurando que buscará hacer la maldad de eliminar a los hondureños del Mundial 2026.

"Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití", dijo el entrenador chileno en rueda de prensa tras perder contra Costa Rica.

"Pero tenemos que hacer la maldad, yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, nos trataron bastante mal, les dije cuando llegamos, nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser", agregó Marco Antonio Figueroa.

Figueroa ha perdido los últimos tres partidos consecutivos al frente de Nicaragua y su objetivo ahora es dejar sin Mundial a Honduras. Solo piensa en eso. "Vamos a tratar de ganar ese partido (contra Honduras), no por Costa Rica, no por Haití, será por Nicaragua y porque tenemos una selección en crecimiento, es una selección muy joven. Cuando salió Juan Barrera el promedio de edad bajó a los 25 años".

El seleccionador de 63 años no se ve siguiendo como técnico de Nicaragua. "Tengo mucha fe en estos muchachos, el proceso que siga con ellos va a ser bueno, cualquier técnico que llegue va a tener una selección muy buena, muy bien trabajada".

Por último habló de los tres rivales que han enfrentado los nicaragüenses y afirma que únicamente Haití les pasó por encima, demeritando el triunfo de Honduras y la goleada que endosó de Costa Rica.

"Creo que en este momento el favorito no se va a decidir hasta que no juguemos el primer partido de noviembre, está muy parejo ellos tres, Haití nos pasó por encima porque ese sí nos pasó por encima, pero hoy no, por eso nos vamos dolidos. Si ustedes ven el partido se van a dar cuenta que el primer tiempo llegaron mucho, tiraron todas por arriba, pero en el segundo tiempo no, cambió mucho el partido, fuimos más ordenados, buscamos más el pase entre línea, buscamos donde teníamos que haberles hecho más daño que era por donde esta (Kendall) Wanston porque él tiene dos metros de estatura, pero es lento, la estrategia era esa. Yo no me voy dolido por el resultado, me voy dolido por los errores y porque los muchachos no merecen eso, nada más", cerró.