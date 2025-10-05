Real España vs Platense: así vivimos la remontada de la Máquina ante el Tiburón

San Pedro Sula, Honduras.

Real España consiguió darle vuelta al marcador 2-1 contra Platense, en el estadio Morazán en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El juego empezó con retraso de 15 minutos debido a tormenta eléctrica.

A los 13 minutos, jugada preciosa del Tiburón con el juvenil Yeison Arriola habilitando a Samuel Pozantes, éste ganó la línea de fondo para hacer el rezago a la llegada de Aldo Fajardo que con un toquecito la dejó servida para que Ofir Padilla fusilara de zurda a Onan Rodríguez. Un golazo.

La Máquina emparejó el juego comenzando la segunda parte en un tiro de esquina cobrado por Diraxon Vuelto, que entró de cambio, y gran cabezazo del colombiano Yeison Moreno para vencer a Javier Orobio.

EL MINUTO A MINUTO: