Real España vs Platense: así vivimos la remontada de la Máquina ante el Tiburón

Real España consiguió darle vuelta al marcador 2-1 contra Platense, en el estadio Morazán en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El juego empezó con retraso de 15 minutos debido a tormenta eléctrica.
A los 13 minutos, jugada preciosa del Tiburón con el juvenil Yeison Arriola habilitando a Samuel Pozantes, éste ganó la línea de fondo para hacer el rezago a la llegada de Aldo Fajardo que con un toquecito la dejó servida para que Ofir Padilla fusilara de zurda a Onan Rodríguez. Un golazo.
La Máquina emparejó el juego comenzando la segunda parte en un tiro de esquina cobrado por Diraxon Vuelto, que entró de cambio, y gran cabezazo del colombiano Yeison Moreno para vencer a Javier Orobio.
EL MINUTO A MINUTO:
En otro córner, Anfronit Tatum cabeceó, tapó Orobio y el rebote le cayó a Wesly Decas que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para la remontada de los aurinegros, en el minuto 69.
Real España se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos y el Platense bajó al séptimo puesto con 15 unidades.
ALINEACIONES TITULARES:
REAL ESPAÑA: 65. Onan Rodríguez, 21. Edson Danilo Palacios, 6. Devron García, 44. Anfronit Tatum, 17. Wesly Decas, 10. Jhow Benavídez, 14. Jack Jean-Baptiste, 12. Nixon Cruz, 27. Ángel Jahir Girón, 54. Mike Arana y 16. Yeison Moreno.
Entrenador: Jeaustin Campos.
PLATENSE: 18. Javier Orobio, 19. Carlos López, 21. Brandon Santos, 15. Ofir Padilla, 24. Pavel Jhonson, 25. Samuel Pozantes, 3. Rubén Elías García, 23. Manuel Salinas, 29. Carlos Pérez, 34. Yeison Arriola y 13. Aldo Fajardo.
Entrenador: Raúl Cáceres.
ÁRBITRO: Selvin Brown.
HORA: 7.30 PM.
TRANSMITE: Deportes TVC.
ESTADIO: Morazán.