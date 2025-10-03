Juticalpa FC vs Marathón: así vivimos el triplete de Messiniti y el triunfo verdolaga

Con un triplete de su goleador Nicolas Messiniti, el Marathón derrotó por 1-3 al Juticalpa FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en partido que abrió la actividad de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
EL MINUTO A MINUTO:
El Monstruo Verde le mete presión al Olimpia, llegó a 23 puntos y se puso a uno del líder en la tabla de posiciones. Mientras los canecheros quedan octavos con 13 unidades.
ALINEACIONES TITULARES:
JUTICALPA FC: 1. Denovan Torres, 25. David Mendoza, 3. Yair Medrano, 4. Kelvin Matute, 12. Teófilo Casildo, 6. Júnior García, 14. Cristhian Altamirano, 24. Nicolás Gómez, 28. Axel Gómez, 11. Luis Hurado y 9. Josué Villafranca.
Entrenador: Humberto Rivera.
MARATHÓN: 23. César Samudio, 20. Jonathan Bueso, 2. Henry Figueroa, 27. Iván Anderson, 60. Luis Arriaga, 30. Cristian Sacaza, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damin Ramírez, 54. Jaylor Fernández y 11. Nicolás Messiniti.
Entrenador: Pablo Lavallén.
ÁRBITRO: Kevin Ulloa.