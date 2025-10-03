Olimpia de fiesta, doble premio en Concacaf, burla a Motagua y bellas novias de jugadores

En imágenes la victoria del Olimpia 3-1 sobre Cartaginés para clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta linda olimpista llegó a tempranas horas de la tarde al estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar al Olimpia.
Otra guapa aficionada del Olimpia que disfrutó de la clasificación del equipo en Concacaf.
Un buen ambiente se vivió en el estadio Nacional Chelato Uclés. El olimpismo está de fiesta.
Una bella madre olimpista y su pequeño que celebraron la clasificación a semifinales de la Copa Centroamericana.
Ellas posaron muy sonrientes para el lente de Diario La Prensa.
Este aficionado del Olimpia se hizo acompañar por una bella seguidora del albo.
Los 11 titulares del Olimpia posando previo al inicio del partido contra Cartaginés.
Estos fueron los 11 titulares del Cartaginés que jugaron contra Olimpia.
Paula Vivas, esposa del delantero olimpista Yustin Arboleda, no se perdió el partido contra Cartaginés y llegó al Nacional bien linda.
Paula Vivas se hizo acompañar por las bellas parejas de los futbolistas olimpistas Andrés Salazar y Marcos Montiel.
Este aficionado del Olimpia llegó al Nacional disfrazado de fantasma con un mensaje dedicado al Motagua, que quedó eliminado ante Alajuelense.
Olimpia se salvó tras este disparo de Marco Ureña que se estrelló en el horizontal del arco de Edrick Menjívar en los primeros minutos del partido.
Jorge Benguché 'engañó' al portero tico Kevin Briceño y marcó el 1-0 del Olimpia.
La celebración del primer gol de Jorge Benguché en el partido de vuelta contra Cartaginés.
En el festejo de Jorge Benguché hubo un detalle interesante cuando se acercó el utilero Marvin 'Chelito' Martínez con una camiseta.
Jorge Benguché tuvo un lindo gesto al mostrar la camiseta con el dorsal de Edwin Rodríguez, quien se lesionó y causó baja en el Olimpia y en la Selección de Honduras.
Elison Rivas superando la marca del mediocampista Claudio Montero del Cartaginés.
La lluvia se hizo presente en el estadio Nacional Chelato Uclés durante el primer tiempo.
Yustin Arboleda le reclamó al árbitro canadiense Filip Dujic, quien lo terminó amonestado.
El Cartaginés empató el partido con gol de Mauro Quiroga en el inicio del segundo tiempo.
Michaell Chirinos fue derribado por el defensa Everardo Rubio y el árbitro pitó penal a favor del Olimpia.
Yustin Arboleda marcó el penal y festejó con una dedicatoria especial.
Yustin Arboleda le dedicó el gol a su esposa Paula Vivas y su hijo que estaban en el estadio Nacional.
Jorge Álvarez, Jorge Benguché y Elison Rivas felicitando a Yustin Arboleda.
Jorge Benguché superó en la marca al defensa hondureño Marcelo Pereira y marcó el 3-1 del Olimpia.
'El Toro' Benguché conectó de cabeza pese a la marca de Marcelo Pereira y anotó su segundo gol de la noche.
Así dejó Jorge Benguché a Marcelo Pereira y Kevin Briceño tras su segundo gol de la noche.
Jorge Benguché corriendo a celebrar el gol que liquidó las aspiraciones del Cartaginés.
El delantero del Olimpia se convirtió en el máximo goleador de esta edición de la Copa Centroamericana 2025.
Con su doblete, Jorge Benguché llegó a 7 goles y lidera la tabla de goleadores de la Copa Centroamericana 2025.
Agustín Mulet y Jorge Álvarez celebran con Jorge Benguché el 3-1 del Olimpia.
Los jugadores del Olimpia agradecen y aplauden el apoyo de los aficionados del Olimpia.
Olimpia obtuvo doble premio: clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y selló su boleto a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup 2026.
Así posó el plantel del Olimpia con el cartel de clasificados a la Concacaf Champions Cup.
El Cartaginés quedó fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.
La tristeza de los jugadores del Cartaginés tras el final del partido contra el Olimpia.