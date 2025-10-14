  1. Inicio
Kervin Arriaga y su dardo a Rely tras goleada de Honduras a Haití; él responde

"Ustedes tienen horchata en las venas": fue el comentario de Rely a los jugadores y Arriaga sorprendió con su acción. Esto dijo el jugador.

La Selección de Honduras goleó por 3-0 a Haití en el Estadio Nacional, pero un detalle que causó revuelo en redes sociales: el dardo de Kervin Arriaga a Rely Maradiaga tras finalizar el partido.
La Bicolor impuso autoridad en casa y el jugador del Levante fue uno de los mejores ante los caribeños. Sin embargo, la "H" venía de un tropiezo ante Costa Rica en San Pedro Sula.
La Selección de Honduras igualó 0-0 ante los ticos en el Estadio Morazán, por lo que las críticas tampoco faltaron. Uno de los que lanzó fuerte fue Rely Maradiaga.
El reconocido comentarista deportivo no se anduvo con cuentos luego del empate de la "H" y atizó contra los jugadores: "No les hierve la sangre cipotes, ustedes tienen horchata en las venas", fue una de las frases que se viralizó en redes sociales.
Y en su video también agregaba: "No los imagino en el camerino, ni tristes, ni enojados, porque lo que yo veo en el campo es una Selección que no pasa nada".
"Saben que si pasa: el tiempo y las oportunidades son indetenibles, esas no vuelven y la oportunidad que ustedes jugadores todavía tienen en sus manos de ir a un Mundial donde no están ni México, Estados Unidos ni Canadá y sólo estás luchando contra Haití y Costa Rica; esta oportunidad es histórica", continuaba.
Asimismo, recordó a figuras de la Selección de Honduras que no tuvieron la oportunidad de ir a un Mundial o a las que le costó llegar a una Copa del Mundo.
"Andá a preguntarle a Jocón Reyes, Iván Guerrero, lo que hubiesen dado ellos por una oportunidad así. Anda preguntale a Rambo que se quedó sin llegar a jugar ni un minuto sin jugar en el Mundial, a Pavón, Amado, Dani Turcios que les costó cuatro eliminatorias duras, si una oportunidad así no les hubiese despertado la sangre", comentaba Rely Maradiaga.
Sin embargo, la frase que más causó revuelo fue "no les hierve la sangre cipotes, ustedes tienen horchata en las venas", por lo que tras la goleada ante Haití al parecer hubo respuesta y fue por parte de una de sus figuras.
Y es que al finalizar el partido, Kervin Arriaga apareció de una forma peculiar en la zona mixta, acción que ha causado furor en redes sociales, ya que ha sido tomado en cuenta como el dardo a Rely Maradiaga.
Arriaga recorrió los pasillos con una bolsa de horchata en mano y tomando mientras avanzaba en la zona mixta. Fue una clara respuesta al periodista deportivo, quien posteriormente no tardó en contestar a lo sucedido.

 Foto Cortesía
"Mensaje enviado. Mensaje recibido", fue el comentario de Rely Maradiaga en sus redes sociales dando réplica a la noticia del dardo de Arriaga.
Kervin Arriaga, por su parte, no contestó en sus redes y se limitó a enviar un mensaje agradeciendo luego del triunfo de Honduras sobre Haití.
Sin embargo, en su salida de Honduras, fue consultado sobre el tema, aunque evadió si era un mensaje directo: "El tema de la horchata es por que ya días no tomaba, ja, ja. No es por nada, no tomo nada personal, ayer quería disfrutar de una", dijo entre risas antes de partir rumbo a España.

Foto OPSA: David Romero
La Selección de Honduras terminó como líder del Grupo C con 8 puntos, superando a Costa Rica con 6. En los últimos partidos, la Bicolor visitará a Nicaragua y Costa Rica en el cierre de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
