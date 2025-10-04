Motagua desplaza a Real España y se acerca a Olimpia: tabla de posiciones Liga Nacional

El Motagua se repuso de su dolorosa eliminación en la Copa Centroamericana 2025 y este sábado sacó adelante su partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 para meterse en la pelea por los primeros puestos de la Liga Nacional de Honduras.

El Ciclón Azul le ganó, con sufrimiento final, 4-3 al Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa con goles de extranjeros. Los uruguayos Maicol Cabrera, doblete, y Sebastián Cardozo y el brasileño John Kleber le dieron el triunfo.

Del otro lado, el Génesis contó con goles de futbolistas hondureños. Ángel Tejeda, William Moncada y Jeffry Miranda anotaron para los policías.

Motagua escaló en la tabla de posiciones y se ubicó en el cuarto puesto con 18 puntos, desplazando a equipos como Lobos UPN, Platense y Real España. Además, las águilas quedaron más cerca del líder Olimpia.

Olimpia sigue siendo el puntero del campeonato con 24 unidades. Marathón, tras vencer al Juticalpa, se le pegó a un punto al León en el certamen. Olancho FC tuvo la oportunidad de alcanzar al verde, pero bajó a la tercera posición tras igualar 2-2 con el Victoria.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Real España, con el triunfo de Motagua, bajó a la séptima posición donde suma 15 puntos. Juticalpa FC es octavo con 13 unidades, Génesis PN tiene nueve puntos y Choloma es penúltimo con siete puntos.

Finalmente, Victoria ocupa la última plaza del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. La Jaiba Brava alcanzó los cinco puntos tras empatarle al Olancho FC en el último minuto. Sin embargo, quedó a dos del conjunto maquilero.

DATO IMPORTANTE: Del primero al sexto lugar clasifican a segunda ronda del Torneo Apertura 2025. La segunda ronda se disputarán dos triangulares y los líderes avanzarán a la gran final del campeonato.