Kervin Arriaga detalla lo que le faltó a Honduras ante Costa Rica y lanza mensaje

San Pedro Sula, Honduras.

"No era el resultado por el que veníamos trabajando durante el transcurso de la semana. Ahora tenemos un partido más importante el lunes. Hoy nos toca descansar y recuperarnos para ese encuentro", arrancó diciendo el mediocampista del Levante frente a los medios.

Uno de los que dio la cara tras finalizar el compromiso fue Kervin Arriega. Asegura que les faltó actitud para sacar los tres puntos, aunque reconoce que también hubo falta de ideas por el planteamiento de los ticos.

Honduras complicó sus opciones para clasificar al Mundial 2026 tras igualar sin goles contra Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y ahora está obligadísimo a vencer el próximo lunes a una Haití en Tegucigalpa, que marcha primera en la clasificación del Grupo C.

"Nos faltó actitud, de saber lo que nos estamos jugando. No estoy reprochando a nadie con esto, pero hay que poner un poco más de actitud para buscar los puntos que nos clasifiquen al Mundial", admite un Kervin Arriaga que siente impotencia por la pobre actuación de la Bicolor.

"Costa Rica es un gran rival, vino a esperarnos atrás, en algunos momentos no sabíamos qué hacer con el balón. Tenemos que darle vuelta a la página y tratar de revertir esto el lunes", sostuvo.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Sobre los cambios que debería realizar el equipo nacional ante Haití, Arriaga comentó que "el profe Rueda va a tomar la decisión y analizar la situación nuestra, mejorar en los detalles que nos está costando los partidos. Tenemos que seguir trabajando"

También reconoció que "hay impotencia, habíamos trabajado para sacar un resultado positivo. Se dejaron de hacer muchas cosas, tal vez no nos dio el partido como nosotros pensábamos que Costa Rica iba a venir. Pero esto es fútbol y solo queda seguir".

Para finalizar, Kervin lanzó un mensaje de optimismo: "No nos reprochamos nada, esto depende ahora más nunca que nosotros y creemos que podemos revertirlo".