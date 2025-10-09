  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas

El buen rollo del 'Piojo' Herrera con Romell Quioto y la amargura de los hondureños.

Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
1 de 38

Las imágenes que nos dejó el empate de Honduras 0-0 contra Costa Rica en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 en el estadio Morazán. Amargura y rostros de decepción.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
2 de 38

"Te amo Honduras": la afición catracha le mostró el cariño a la Selección Nacional.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
3 de 38

Los tiktokers Supremo y Joao Ferreira estuvieron en el palco del estadio Morazán apoyando a la Selección de Honduras.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
4 de 38

Keylor Navas salió a calentar y mostró respeto por la afición de Honduras. Buen gesto del portero costarricense.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
5 de 38

DESCARTADOS: Se quedaron fuera del listado final seis futbolistas, que forman parte de los descartes de Reinaldo Rueda. Ellos son Cristopher Meléndez, Rigobero Rivas, José Raúl García, Deyron Martínez, Nairobi Vargas y Leonardo Posadas.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
6 de 38

Los jugadores de Honduras y Costa Rica se saludaron antes del inicio del partido cuando salían a la cancha.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
7 de 38

Keylor Navas saludando y agradeciendo el cariño de los aficionados hondureños en el estadio Morazán.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
8 de 38

La salida de los titulares de Honduras y Costa Rica a la cancha del estadio Morazán junto a la cuarteta arbitral comandada por el guatemalteco Walter López.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
9 de 38

Los 11 titulars que eligió Reinaldo Rueda para enfrentar a Costa Rica: Marcelo Santos y Luis Palma fueron las sorpresas.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
10 de 38

A Luis Palma le pitaron falta contra Kendall Waston en esta acción en los primeros minutos del partido.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
11 de 38

Jorge Benguché controlando el balón con el pecho ante la mirada de Alexis Gamboa. El 'Toro' no la tuvo fácil contra la defensa tica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
12 de 38

Deiby Flores le reclama a Kendall Waston por una falta.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
13 de 38

El árbitro guatemalteco Walter López le llama la atención a Kendall Waston y Jorge Benguché.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
14 de 38

Joseph Rosales se duele en el suelo tras una falta de un tico y la banca de Honduras reclamó a los árbitros.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
15 de 38

Deiby Flores le reclama a Manfred Ugalde por la fea falta que le hizo a Joseph Rosales. El árbitro Walter López le mostró amarilla al tico.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
16 de 38

Romell Quioto le reclama a Miguel 'El Piojo' Herrera por una falta de los costarricenses.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
17 de 38

Romell Quioto estuvo cerca de marcar en el primer tiempo, pero su disparo de zurda se fue a un lado del arco de Costa Rica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
18 de 38

El lamento de Romell Quioto tras la ocasión que se perdió frente al arco de Costa Rica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
19 de 38

Miguel 'El Piojo' Herrera estuvo a la orilla del campo dando indicaciones a sus dirigidos.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
20 de 38

Miguel 'El Piojo' Herrera vivió con intensidad el partido contra Honduras.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
21 de 38

Keylor Navas dejó su arco por un momento para reclamarle al árbitro Walter López.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
22 de 38

La frustración de los jugadores de Honduras tras el final del primer tiempo. No le salieron las cosas a los catrachos.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
23 de 38

Las caras de pocos amigos de Romell Quioto y Luis Palma tras el primer tiempo del partido.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
24 de 38

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, hizo una denuncia por lo ocurrido antes del partido. "Nos hicieron dar una vuelta adicional, para atrás y ahí la gente (hondureña) se le acercó al bus y fue otra historia, el equipo se tuvo que bajar en la calle y salió un poquito mal".
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
25 de 38

En el segundo tiempo entró Alex Lopez y buscó el arco con un disparo que no fue al arco.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
26 de 38

José Mario Pinto también entró a la cancha en la segunda parte y generó peligró ante la defensa tica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
27 de 38

Yustin Arboleda fue otro de los cambios de Honduras y se las tuvo con Kendall Waston.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
28 de 38

La frustración de Kervin Arriaga durante el empate de Honduras vs Costa Rica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
29 de 38

El saludo de Reinaldo Rueda con el mexicano Miguel 'El Piojo' Herrera, seleccionador de Costa Rica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
30 de 38

'El Piojo' Herrera saludó de manera muy cordial a Romell Quioto tras el final del partido en el estadio Morazán.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
31 de 38

Romell Quioto y 'El Piojo' Herrera charlaron por un momento tras el final del partido.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
32 de 38

'El Piojo' Herrera también se acercó a saludar a Luis Palma después del partido.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
33 de 38

La decepción y tristeza de los jugadores de Honduras tras no poder ganar contra Costa Rica en el estadio Morazán.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
34 de 38

Los rostros de pocos amigos de Joseph Rosales y Kervin Arriaga.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
35 de 38

Luis Vega y Marcelo Santos, defensa de Motagua, terminaron jugando en la zona baja de la Bicolor.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
36 de 38

Los seleccionados hondureños salieron cabizbajos por el empate contra Costa Rica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
37 de 38

Kervin Arriaga no tuvo su mejor noche y se vio frustrado por el empate ante Costa Rica.
Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas
38 de 38

Los jugadores de Costa Rica agradecieron el apoyo de los aficionados ticos que viajaron a San Pedro Sula.
Cargar más fotos