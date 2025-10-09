Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas

Las imágenes que nos dejó el empate de Honduras 0-0 contra Costa Rica en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 en el estadio Morazán. Amargura y rostros de decepción.
"Te amo Honduras": la afición catracha le mostró el cariño a la Selección Nacional.
Los tiktokers Supremo y Joao Ferreira estuvieron en el palco del estadio Morazán apoyando a la Selección de Honduras.
Keylor Navas salió a calentar y mostró respeto por la afición de Honduras. Buen gesto del portero costarricense.
DESCARTADOS: Se quedaron fuera del listado final seis futbolistas, que forman parte de los descartes de Reinaldo Rueda. Ellos son Cristopher Meléndez, Rigobero Rivas, José Raúl García, Deyron Martínez, Nairobi Vargas y Leonardo Posadas.
Los jugadores de Honduras y Costa Rica se saludaron antes del inicio del partido cuando salían a la cancha.
Keylor Navas saludando y agradeciendo el cariño de los aficionados hondureños en el estadio Morazán.
La salida de los titulares de Honduras y Costa Rica a la cancha del estadio Morazán junto a la cuarteta arbitral comandada por el guatemalteco Walter López.
Los 11 titulars que eligió Reinaldo Rueda para enfrentar a Costa Rica: Marcelo Santos y Luis Palma fueron las sorpresas.
A Luis Palma le pitaron falta contra Kendall Waston en esta acción en los primeros minutos del partido.
Jorge Benguché controlando el balón con el pecho ante la mirada de Alexis Gamboa. El 'Toro' no la tuvo fácil contra la defensa tica.
Deiby Flores le reclama a Kendall Waston por una falta.
El árbitro guatemalteco Walter López le llama la atención a Kendall Waston y Jorge Benguché.
Joseph Rosales se duele en el suelo tras una falta de un tico y la banca de Honduras reclamó a los árbitros.
Deiby Flores le reclama a Manfred Ugalde por la fea falta que le hizo a Joseph Rosales. El árbitro Walter López le mostró amarilla al tico.
Romell Quioto le reclama a Miguel 'El Piojo' Herrera por una falta de los costarricenses.
Romell Quioto estuvo cerca de marcar en el primer tiempo, pero su disparo de zurda se fue a un lado del arco de Costa Rica.
El lamento de Romell Quioto tras la ocasión que se perdió frente al arco de Costa Rica.
Miguel 'El Piojo' Herrera estuvo a la orilla del campo dando indicaciones a sus dirigidos.
Miguel 'El Piojo' Herrera vivió con intensidad el partido contra Honduras.
Keylor Navas dejó su arco por un momento para reclamarle al árbitro Walter López.
La frustración de los jugadores de Honduras tras el final del primer tiempo. No le salieron las cosas a los catrachos.
Las caras de pocos amigos de Romell Quioto y Luis Palma tras el primer tiempo del partido.
Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, hizo una denuncia por lo ocurrido antes del partido. "Nos hicieron dar una vuelta adicional, para atrás y ahí la gente (hondureña) se le acercó al bus y fue otra historia, el equipo se tuvo que bajar en la calle y salió un poquito mal".
En el segundo tiempo entró Alex Lopez y buscó el arco con un disparo que no fue al arco.
José Mario Pinto también entró a la cancha en la segunda parte y generó peligró ante la defensa tica.
Yustin Arboleda fue otro de los cambios de Honduras y se las tuvo con Kendall Waston.
La frustración de Kervin Arriaga durante el empate de Honduras vs Costa Rica.
El saludo de Reinaldo Rueda con el mexicano Miguel 'El Piojo' Herrera, seleccionador de Costa Rica.
'El Piojo' Herrera saludó de manera muy cordial a Romell Quioto tras el final del partido en el estadio Morazán.
Romell Quioto y 'El Piojo' Herrera charlaron por un momento tras el final del partido.
'El Piojo' Herrera también se acercó a saludar a Luis Palma después del partido.
La decepción y tristeza de los jugadores de Honduras tras no poder ganar contra Costa Rica en el estadio Morazán.
Los rostros de pocos amigos de Joseph Rosales y Kervin Arriaga.
Luis Vega y Marcelo Santos, defensa de Motagua, terminaron jugando en la zona baja de la Bicolor.
Los seleccionados hondureños salieron cabizbajos por el empate contra Costa Rica.
Kervin Arriaga no tuvo su mejor noche y se vio frustrado por el empate ante Costa Rica.
Los jugadores de Costa Rica agradecieron el apoyo de los aficionados ticos que viajaron a San Pedro Sula.