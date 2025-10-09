Frustración de Honduras, denuncia de Costa Rica en el Morazán y el gesto de Keylor Navas

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, hizo una denuncia por lo ocurrido antes del partido. "Nos hicieron dar una vuelta adicional, para atrás y ahí la gente (hondureña) se le acercó al bus y fue otra historia, el equipo se tuvo que bajar en la calle y salió un poquito mal".