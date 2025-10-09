Honduras vs Haití en Eliminatorias: día, hora y quién lo transmitirá

¡A la cuarta prueba! La Selección de Honduras pasa de página y luego del amargo empate sin goles ante Costa Rica en San Pedro Sula se prepara de cara a su siguiente desafío. La Bicolor llega a este duelo como segundo del grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.
Los dirigidos por Reinaldo Rueda no pudieron ante los ticos, por lo que llegan obligados para su siguiente compromiso para recuperar la cima y se trasladan al Estadio Nacional de Tegucigalpa para la jornada 4 en el camino rumbo a la Copa del Mundo.
Ahora, la Bicolor pone mente al duelo ante Haití, selección que viene de sorprender al golear a Nicaragua en el Estadio Nacional (0-3). Con este resultado, los caribeños advierten a la "H", ya que tomaron el liderato con la misma cantidad de punto.
Con estos dos partidos, la Selección de Honduras queda en el segundo lugar del encasillado C con 5 unidades y queda por debajo de Haití por diferencia de goles. Cabe destacar, que de cada grupo solo pasan directamente al Mundial 2026, las selecciones que encabezan los grupos.
DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL HONDURAS VS HAITÍ
El juego entre Honduras vs Haití se jugará el próximo lunes 13 de septiembre a las 6:00 PM, hora local, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por la jornada 4 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
El partido será transmitido por la señal de Deportes TVC y en web podrás seguir todos los detalles de la previa, encuentro y postpartido en www.laprensa.hn.
Ese mismo día, pero a las 8:00 PM (hora de Honduras), se medirán en la otra llave Costa Rica vs Nicaragua. En el primer duelo entre ambos, se dio un empate 2-2 en el Estadio Nacional del combinado Nica.