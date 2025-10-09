Honduras vs Haití en Eliminatorias: día, hora y quién lo transmitirá

San Pedro Sula, Honduras.

¡A la cuarta prueba! La Selección de Honduras pasa de página y luego del amargo empate sin goles ante Costa Rica en San Pedro Sula se prepara de cara a su siguiente desafío. La Bicolor llega a este duelo como segundo del grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda no pudieron ante los ticos, por lo que llegan obligados para su siguiente compromiso para recuperar la cima y se trasladan al Estadio Nacional de Tegucigalpa para la jornada 4 en el camino rumbo a la Copa del Mundo.

Ahora, la Bicolor pone mente al duelo ante Haití, selección que viene de sorprender al golear a Nicaragua en el Estadio Nacional (0-3). Con este resultado, los caribeños advierten a la "H", ya que tomaron el liderato con la misma cantidad de punto.