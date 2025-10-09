Diario español destaca a Kervin Arriaga previo al Honduras-Costa Rica

Madrid, España.

Superdeporte , períódico con sede en Valencia, ha resaltado el largo y duro camino del futbolista hasta llegar a una de las mejores ligas del mundo. "Mentalidad de guerrero, que encandila al levantinismo", titula la citada fuente sobre el nacido en Puerto Cortés.

Tanta es la repercusión que empezó a tener Arriaga que un diario español le dedicó un artículo previo al encuentro que disputará el catracho esta noche frente Costa Rica por las eliminatorias al Mundial 2026.

Kervin Arriaga se está ganando el corazón de la fanaticada del Levante gracias a sus destacadas actuaciones en la Liga Española. El mediocampista firmó esta temporada con el conjunto granota hasta junio de 2028 y ha disputado cinco partidos en los que ha dejado el nombre de Honduras en alto.

" Kervin Arriaga se encuentra en plenas condiciones de proyectar al Levante hacia la permanencia después de dejar atrás una lesión en el recto femoral izquierdo, sufrida en pretemporada bajo los efectos de su participación en la Copa Oro junto a Honduras , que le llevó a la rabia más absoluta", remarca el diario español.

"Procedente de un barrio marginal de Puerto Cortés, donde carecen las oportunidades y el desarrollo, el ‘16’ granota soñó con ser futbolista no solo por su pasión por el mundo del balompié, sino también para sacar a su familia hacia un entorno más favorable", recuerdan.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

"Dio comienzo a su aventura con un balón en los pies desde una edad bien temprana, pero haciendo el sacrificio de ir a entrenar, en ayunas y pedaleando con su humilde bicicleta, durante un trayecto de 45 arduos minutos hacia su centro de entrenamiento. Quién sabe si dichos esfuerzos le llevaron a madurar un físico corpulento y portentoso, pero no solo su empeño le llevó al fútbol profesional", explica la citada fuente.

También señalan que su mamá ha sido una pilar importante en la carrera de Kervin. "Su madre, fiel escudera y acompañante vital, al ver cómo su hijo sufrió con 11 años una fractura de tobillo que casi le deja sin poder caminar, vendió el único solar de su familia para acometer una cirugía importante que le permitiera recuperarse y volver a la normalidad".

Arriaga logró superar ese complicado momento y en 2016 tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo del Platense, de su natal Puerto Cortés. Gracias a su actuaciones, Marathón, uno de los equipos grandes de Honduras, lo anunció como uno de sus refuerzos estelares tres años después.

Pero lo mejor estaba por venir. "Minesotta United, después de recibir varias recomendaciones relacionadas con el fichaje del centrocampista, le permitió dar el salto a un contexto profesional. El resto, forjado desde una mentalidad luchadora y mediante una personalidad de guerrero, es historia".

Tras su paso por la MLS, Arriaga dio el salto grande en Europa tras firmar con el Partizán de Belgrado en 2024 y más tarde fue fichado por el Real Zaragoza de la segunda división española, que le permitió llegar a un Levante que consiguió el ascenso a Primera con el técnico Julián Calero.

Superdeporte finaliza su artículo subrayando que el trabajo de Kervin "se traduzca en éxito teniendo al Levante entre ceja y ceja, pero sin olvidarse de la Selección de Honduras, donde es considerado un capitán general y a la que ha regresado después de que su última lesión le impidiese formar parte de la lista de convocados del parón internacional de septiembre".