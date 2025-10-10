Waston reacciona y sorprende tras el Honduras-Costa Rica: "no es fácil venir acá"

San Pedro Sula, Honduras.

Tras el pitazo final en San Pedro Sula y haber cumplido el objetivo de sumar puntos, Kendall Waston, la figura del partido para muchos en el Honduras vs Costa Rica habló ante los medios de comunicación para valorar el 0-0 en el estadio Morazán. Primero lo hizo ante las cámaras de TD Más donde dejó una frase que echa más sal a la herida de los catrachos que querían el triunfo en el juego por las Eliminatorias para acercarse más a la Copa del Mundo del 2026. “Dulce y amargo. Queríamos los 3 puntos para acercarnos al equipo, pero también satisfechos porque no es fácil venir acá de visita. Esto nos ayuda a sumar”, señaló Waston.

Luego hizo arder a un país que llenó el estadio Morazán, pero no pudo festejar: “Si vemos el partido, ¿cuántas acciones tuvo Honduras claras? Creo que ni una y nosotros sí, una que pegó en el palo. Lo bueno es que tenemos llegada”.

También habló para los micrófonos de Diario LA PRENSA y respondió sobre el juego de Costa Rica en San Pedro Sula y su regreso a la Selección.

DECLARACIONES DE WASTON