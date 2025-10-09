  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica

Chepe Bomba se pronunció y esto dice la prensa nacional e internacional sobre el empate sin goles entre Honduras y Costa Rica.

Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
1 de 17
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
2 de 17

La Nación de Costa Rica: "Selección de Costa Rica sigue viva y dependiendo de sí misma en el camino al Mundial".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
3 de 17

Diario DIEZ: "La H está obligada a GANAR SÍ O SÍ el lunes".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
4 de 17

Los medios catrachos reaccionaron tras el empate sin goles entre Honduras vs Costa Rica.
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
5 de 17

Catragol: "¡HONDURAS NO PUDO CONTRA EL MURO TICO!"
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
6 de 17

Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "0-0 vs Costa Rica en el Morazán. Mal punto para nosotros, bueno para los ticos. Costa Rica fue inteligente y estuvo 10/10 en defensa, como era su apuesta, pudiendo haberlo ganado sobre el final".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
7 de 17

Rely Maradiaga: "Le fallaron a la afición que hizo el esfuerzo económico más grande en la historia de las eliminatorias. No están a la altura de tanto cariño. Ni esfuerzo, que es lo mínimo, ni fútbol que está aún más lejos.Hoy Costa Rica mereció ganar".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
8 de 17

TD Más de Costa Rica: "Hay dos formas de verlo: Salimos vivos de Honduras o Costa Rica sigue sin ganar la eliminatoria, ambas ciertas".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
9 de 17

Y muestran su molestia luego del empate sin goles: "Un descaro de arbitraje"
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
10 de 17

En Costa Rica se quejan del arbitraje: "Walter López es una vergüenza de árbitro".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
11 de 17

Fernando Palomo de ESPN destaca a Watson tras el empate ante Honduras.
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
12 de 17

Andrés Agulla: "Partido bravo Honduras vs Costa Rica. Pierna fuerte, protestas, se habla mucho, se reclama".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
13 de 17

Kevin Jiménez, periodista de Costa Rica: "GRAN EMPATE EN HONDURAS: 0-0. LaSele jugó un gran segundo tiempo, el lunes a llenar el Estadio Nacional ante Nicaragua".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
14 de 17

Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "Kendall Waston es el amuleto de Costa Rica contra Honduras".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
15 de 17

ESPN: "SE ALEJA EL MUNDIAL 2026 PARA PIOJO Y COSTA RICA. La selección que dirige Miguel Herrera consiguió su tercer empate en las eliminatorias de Concacaf, tras igualar sin goles ante Honduras. Es tercer lugar del Grupo C".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
16 de 17

German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Honduras y Costa Rica mostraron un nivel como para no merecer ir al Mundial 2026. Lo único bueno fue la previa".
Chepe Bomba reacciona y ticos lanzan queja tras el Honduras vs Costa Rica
17 de 17

Chepe Bomba se pronuncia: "Cosa de H... Haití... Honduras..."
Cargar más fotos