Honduras fracasa y se acaba el sueño: Sin Mundial y repechaje

San José, Costa Rica.

La Selección Nacional de Honduras fracasó la noche de este martes 18 de noviembre al empatar sin goles ante Costa Rica, quedando sin opción de clasificar al Mundial 2026. Costarricenses y hondureños no estarán en la justa mundialista que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente, ya que la selección de Haití por el Grupo C fue la que clasificó de forma directa.

MINUTO A MINUTO

FINAL: Honduras empata sin goles ante Costa Rica, las dos selecciones sin Mundial y repechaje.

Gol de Surinam al 93 ante Guatemala y Honduras se queda sin repechaje.

Minuto 92 Ufff. Edrick Menjívar atento desvía el balónñ.

Minuto 90 Se añaden seis minutos. Honduras se está metiendo al repechaje intercontinental.

Minuto 88 Ufff. Remate del Machuca Ramírez y Keylor se queda con la pelota.

Minuto 84 Tarjeta amarilla para Marlon Machuca Ramírez.

Minuto 83 Uffffffff. Cabezazo de Kendall Waston y el portero Edrick Menjívar sin dar rebote se queda con el balón.

Minuto 80 Honduras sigue empatando sin goles ante Costa Rica.

Minuto 74 Cambios en Honduras: Ingresan Carlos Pineda, Jorge Benguché y Machuca Ramírez, se van Jorge Álvarez, Romell Quioto y Yustin Arboleda.

Minuto 72 Ufffffffffffff. Edrick Menjívar se luce desviando el balón luego de que la esférica impactó en Joseph Rosales.

Minuto 66 Remate de Dereck Moncada y el balón pasa a un costado del arco.

ATENTOS: Hay gol de Guatemala, es el 3-0 de los chapines ante Surinam y en estos momentos Honduras se está metiendo al repechaje a los 65 minutos.

Minuto 62 Marcelo Santos atento despeja el balón y pasa el peligro en el área de la selección de Honduras

60 minutos: Honduras sigue empatando sin goles ante Guatemala.

Minuto 58 Cambio en Honduras: Ingresa Dereck Moncada y se marcha Luis Palma-.

Minuto 57 Uff. Derechazo de Deybi Flores que pasa a un lado del arco.

Minuto 56 OJO: Hay gol de Guatemala y vencen 2-0 a Surinam. La selección hondureña podría ir al repechaje si hay otro gol de los chapines.

Minuto 55 Remate de Jorge Álvarez que se desvía en defensor tico.

50 minutos: Costa Rica y Honduras empatan sin goles en San José.

Ya está en marcha el segundo tiempo del Haití vs Nicaragua. Los haitianos ganan 2-0 y están clasificando al Mundial 2026.

Minuto 47 Edrick Menjívar atento se queda con la pelota tras centro de Zamora.

Sin cambios en la selección de Honduras para el inicio del segundo tiempo.

Inicia el segundo tiempo en el Costa Rica vs Honduras

Si Honduras vence por la mínima diferencia a Costa Rica clasificaría al Mundial 2026 siempre y cuando Haití derrote por un resultado de 2-0 a Nicaragua.

Al Medio tiempo con esos resultados: Haití está clasificando al Mundial con su triunfo 2-0 ante Nicaragua más el empate sin goles entre Honduras y Costa Rica.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Haití se va al descanso venciendo 2-0 a Nicaragua.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Honduras se va al descanso empatando sin goles ante Costa Rica.

Minuto 46 Ufffffffffffffffff. Keylor Navas con espectacular atajada evita el gol de Andy Najar.

Minuto 45 Gol de Haití. Los haitianos anotan el 2-0 ante Nicaragua.

Minuto 45 Se añaden dos minutos en el primer tiempo.

Minuto 43 Cabezazo de Yustin Arboleda y el balón pasa a un costado del arco tras tiro de esquina cobrado por Jorge Álvarez.

Minuto 40 Ufffffffffffff. Zurdazo de Andy Najar y el balón pasa a un lado del arco. Pelirgosa llegada de la selección de Honduras y se salva Costa Rica.

Minuto 39 Francisco Calvo de Costa Rica recibe tarjeta amarilla tras falta sobre Luis Palma.

Minuto 37 Cabezazo de Ugalde y Edrick Menjívar atento sin dar rebote se queda con la pelota.

Minuto 35 Atento Waston despeja el balón tras tiro de esquina cobrado por Luis Palma.

35 minutos y hay tiro de esquina a favor de la selección de Honduras.

Minuto 31 Luis Palma ingresa al área y saca centro que rechaza la zaga central de Costa Rica.

Se cumplen 30 minutos en San José: Costa Rica y Honduras empatan sin goles, Haití gana 1-0 a Nicaragua y con esto los haitianos están clasificando al Mundial 2026.

Minuto 25 Uyyy. Remate de Madrigal y Edrick Menjívar en dos tiempos se queda con el balón.

Minuto 23 Uffffffffffff. Luis Palma saca zurdazo y el balón pega en el poste, cerca el gol de la selección de Honduras.

22 minutos. Remate desviado de Deybi Flores.

21 minutos: Ufffffffff. Remate de Madrigal y Edrick Menjívar atento manda la pelota a un costado. La primera de peligro fue para Costa Rica.

20 minutos y no pasa nada en el Costa Rica vs Honduras, mientras que Haití lo gana por la mínima diferencia contra Nicaragua.

18 minutos: La afición de Costa Rica apoya a la selección en el estadio.

Minuto 15 Costa Rica y Honduras empatan sin goles en San José.

Minuto 8 Gol de Haití. Los caribeños vencen a Nicaragua y es mala noticia para Honduras.

Minuto 5 Remate de Álvaro Zamora que impacta en Luis Vega, pero antes se sanciona fuera de juego.

Minuto 3 Zafarrancho entre jugadores de Costa Rica y Honduras, todo comenzó entre Galo y Romell Quioto. Al final no pasa nada.

Tigo Sports, Canal 8 Y Telemundo en Honduras, opciones para ver el partido.

Primer saque de mano del partido es a favor de la selección nacional de Honduras.

Comenzó también el duelo Haití vs Nicaragua.

Comenzó: Costa Rica y Honduras se enfrentan por el cierre de las eliminatorias de Concacaf. La H por el pase al Mundial 2026.

Y ahora se entona el Himno Nacional de Costa Rica.

Se entona el Himno Nacional de Honduras.

Saltan a la canchas las selecciones de Costa Rica y Honduras.

Todo listo para el inicio del partido.

El 11 titular de Costa Rica: Keylor Navas; Haxzel Quiros, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Warren Madrigal.

Los descartados por Honduras: Erick Puerto, Devron García, Getsel Montes (suspendido), Franklin Flores, Raúl García, Dennis Meléndez y Edson Palacios

La banca de Honduras: Luis Ortiz, Buba López, Cristopher Meléndez, Brayan Acosta, José Mario Pinto, Jorge Benguché, Alexy Vega, Marlon Ramírez, Luis Santamaría, Deyron Martínez, Dereck Moncada y Carlos Pineda.

Marcelo Santos por Getsel Montes, Jorge Álvarez en lugar de Alexy Vega y Yustin Arboleda por Jorge Benguché, las tres sorpresas en el 11 titular de Honduras respecto a lo que fue el duelo contra Nicaragua.

El 11 titular de Honduras ante Costa Rica: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Luis Palma, Yustin Arboleda y Romell Quioto.

YA TENEMOS LAS ALINEACIONES.

Un temblor de magnitud 5,5 sorprendió la tarde de este martes a los habitantes de distintas regiones de Costa Rica previo al duelo ante Honduras.

El árbitro canadiense Drew Fischer de 45 años de edad es el encargado de este partido, el cual ya tiene experiencia en partidos de eliminatoria, además, fue quien estuvo en la goleada de México sobre Honduras en Toluca. Estará siendo acompañado por sus compatriotas, Micheal Barwegen (línea 1), Lyes Arfa (línea 2) y Pierre-Luc Lauziére (cuarto), además de los encargados del VAR; Armando Villarreal y Víctor Rivas.

Futbolísticamente hablando, ambas selecciones no pasan por su mejor momento. Los dirigidos por Miguel Herrera ocupan un milagro para clasificar al Mundial: ganar y que Nicaragua le ayude ante Haití. Por su parte, Honduras depende de sí mismo en gran parte, pues de ganar llegaría a 11 puntos y habrá que ver si Haití hace lo propio ante los pinoleros. De ser así, todo se podría definir por la diferencia de goles.

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Costa Rica vs Honduras por la última jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

TRANSMISIONES DEL COSTA RICA VS HONDURAS