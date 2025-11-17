Mundial 2026: Dos selecciones de Concacaf pueden clasificar a su primera Copa del Mundo

Conoce a las dos impensadas selecciones que están a las puertas de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol adulto.
El Mundial 2026 será albergado por Estados Unidos, Canadá y México, como consecuencia estos tres países no disputaron eliminatorios y sus países jugarán el torneo como sedes.
Las Eliminatorias de la Concacaf llegan al final y este martes quedarán definidos los tres representantes de la región que se sumarán a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá para disputar el Mundial 2026 de la FIFA y los dos países que buscarán su boleto mediante el Repechaje Intercontinental que se disputará en marzo.
El área de la Concacaf podría tener por primera vez a dos selecciones en el Mundial del 2026.
Para sorpresa de todos, Surinam se podría convertir este martes 18 de septiembre en selección clasificada al Mundial 2026 por primera vez en toda su historia.
Surinam llega a la última fecha de la ronda final de las eliminatorias en el primer puesto de la tabla de posiciones del grupo A con nueve puntos. Este martes visitan a una Guatemala ya eliminada.
En la última jornada, Surinam enfrentará este martes a Guatemala y cuenta con varias posibilidades que le dan la clasificación directa al Mundial 2026: Si gana, obliga a Panamá a golear. Con un triunfo por un gol, la selección panameña debería imponerse ante El Salvador por diferencia de cuatro tantos para superarla.
Con un empate, debe esperar que Panamá no gane. En caso de una derrota, debe esperar también que Panamá pierda su partido para que no lo supere en puntos.
¿Por qué Surinam siendo de Sudamérica juega en Concacaf?
Surinam presenta más lazos y similitudes culturales con países de la región del Caribe que con los ubicados más al sur. Además, está el aspecto deportivo. Según BeSoccer, Conmebol nunca mostró un interés real en afiliar a la federación.
Además, de Surinam, la selección de Curazao es la otra que podría clasificar este martes 18 de noviembre al primer Mundial adulto de su historia.
Curazao podría convertirse este martes 18 de noviembre en el país más pequeño en clasificarse para una Copa del Mundo.
Curazao no la tendrá nada fácil ya que estará visitando a Jamaica, pero la ilusión del primer Mundial de su historia es latente.
Con un triunfo por cualquier marcador e inclusive un empate le bastaría a Curazao para clasificar al primer Mundial de su historia.
Curazao y Surinam podrían convertirse por primera vez en selecciones mundialistas.