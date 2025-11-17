'Piojo' Herrera advierte a Honduras; se encara con prensa en Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA.

'El Piojo' también defendió con firmeza el nivel de sus futbolistas, respondiendo con contundencia a quienes cuestionan la calidad de la Selección. El mexicano destacó el crecimiento del jugador tico en el extranjero y lanzó una de sus frases más directas de la conferencia: “Juegan en Francia, Portugal, juegan en la MLS, no juegan en ligas chiquitas”. Para Herrera, la entrega del equipo nunca estuvo en duda: “Se entregaron, se mataron, buscaron; yo no les puedo reclamar, al contrario, estoy agradecido con ellos”.

El técnico comenzó lamentando especialmente la situación de Alonso Martínez y Carlos Mora: “Fue un golpe muy fuerte; nos dolió muchísimo porque es un gran muchacho; lo de Carlitos fue también desafortunado; y también lo perdemos para este partido”. Además reconoció que varios jugadores llegan golpeados, pero insistió en la actitud del plantel: “Todos quieren estar, todos quieren levantar la mano; todos dicen: ‘Estoy listo, estoy al 100%’”.

Miguel 'Piojo' Herrera explicó el duro momento que vive la Selección de Costa Rica por las múltiples bajas que arrastra para el duelo decisivo ante Honduras y sacó pecho con que sus futbolistas juegan en ligas importantes.

La conferencia también dejó momentos tensos con la prensa, especialmente cuando le cuestionaron si el equipo entendía la magnitud del partido o si él había fallado en transmitir su idea. 'Piojo' Herrera encaró el tema sin rodeos: “¿Tú crees que no?”, respondió cuando le insinuaron falta de compromiso. Más adelante, al recibir una pregunta táctica que consideró confusa, soltó otra frase directa: “A lo mejor yo soy tonto porque no estoy entendiendo”. A pesar de ello, reafirmó su responsabilidad: “Soy yo el malo, soy la cabeza; asumo mi responsabilidad”.

Parece que no termina la mala noticia de la selección nacional: nueve meses Alonso Martínez, desgarro para Carlos Mora, se habla de un golpe de Vargas, no sé lo de Galo. ¿Cuál es la realidad de estos últimos dos futbolistas?, ¿cómo sintió el grupo esta pérdida de estos dos futbolistas?, ¿y si realmente se sobrepuso el plantel en estos últimos días de estos golpes?

Fue un golpe muy fuerte, sobre todo la situación de Alonso, que todavía no se confirma. Se le hizo un estudio muy enseguida de la molestia, y a veces los mismos médicos dicen que el líquido puede esconder muchas cosas. Por eso es que se fue a su club, para que realizaran los estudios pertinentes y confirmen cuál va a ser la situación de la lesión. Nos dolió muchísimo porque es un gran muchacho, extraordinario trabajador y extraordinario ser humano, y después un gran compañero. Además, venía en un momento muy bueno.

Lo de Carlitos fue también desafortunado. Tratamos de guardarlo un poquito por las circunstancias de su viaje, todo lo que venía enfrentando. Desafortunadamente, en el momento que entró también tuvo esa resentida, y también lo perdemos para este partido. Pero bueno, el menos grave es una distensión, un desgarro muy pequeño. Hay que dar cuenta del desgarro que tenemos que atender. Y los otros con golpes, hay varios con golpes. Todavía tenemos muchos golpes. Los muchachos es normal que presenten golpes, que presenten cansancios, pero también todos quieren estar, todos quieren levantar la mano. Les dices cómo están y todos dicen: “Estoy listo, estoy al 100”, aunque uno sabe, por lo que nos dicen los médicos, que están con algunos golpes. Pero bien, todos comprometidos.

Don Miguel, en caso de una eliminación mañana de la selección de Costa Rica, ¿sería su último partido?, ¿sería su fin, ya con las cosas claras y color?

Bueno, hay que jugar el partido. Después de que termine el partido, vemos qué es lo que continúa. Ahorita concentrados mejor al 100%.

Usted que ha dirigido Mundiales, el partido de mañana, estar al borde de una eliminación con Costa Rica, ¿cómo lo valora? También considerando que en su momento se habló de su poca experiencia de algunos medios locales.

La verdad es que es un momento fuerte, difícil, porque no esperábamos estar en esta circunstancia en este momento, pero bueno, son parte del juego y es parte de lo que nosotros sabemos que se puede dar en el fútbol. Y tenemos que trabajar, no podemos abandonar nada de trabajo. Reitero, hay que jugar el partido mañana, hacer lo nuestro, lo que tenemos que hacer, ganar y después ver qué nos alcanzamos.

¿Por qué ha costado tanto consolidar el equipo? A pesar de que la eliminatoria, de momento, hemos tenido cinco partidos, hemos notado tres laterales derechos, tres laterales izquierdos, cambiar el volante centro, la pareja. ¿Por qué tanta modificación en un periodo corto de cinco partidos, e incluso el mismo sistema táctico? Mucho cambio. ¿Por qué no se consolidó? Creo que durante toda la eliminatoria no se pudo hacer.

Creo que difiere un poco de lo que dices, de usar tantos laterales. Es parte del juego. El primer lateral que tuvimos fue a Haxzel, se lesionó, vino una lesión, vino una situación donde no estuvo participando por su lesión. Bueno, jugamos con otro. Carlitos Mora nos empezó a dar resultados, de repente Carlitos no estaba al 100, teníamos que buscar otra alternativa. Si en una selección te ubicas nada más en dos, pues si le pasa a uno tienes que estar en tres, tienes que estar en cuatro. El universo de selección es más o menos de 40 jugadores, más o menos, digo yo, porque así lo he visto y lo he hecho en otros lados. Entonces tienes que tener la posibilidad de usarlo. Por eso cuando llegué dije: “Yo no voy a cerrar la puerta a nadie; o si necesito de alguien llamarlo”. Y así es: yo busco lo mejor para el equipo, el mejor funcionamiento, y trato de buscar lo mejor, los mejores jugadores. Si de repente cambiamos, porque Haxzel salió lesionado y viene Carlos Mora. Cuando Carlos Mora funcionó bien, cuando regresó Haxzel al nivel que estaba mostrando, por lado izquierdo nada más hemos usado a Calvo y a Mora, y en algún partido, por la circunstancia del partido, dentro del partido, no que hicimos un cambio y no que lo trabajamos, pusimos a Galo por izquierda.

Entonces tampoco es que estamos probando cada semana a unos diferentes. También es una selección que hace diez meses que conozco, o sea, como en el día a día con ellos. El poco tiempo que paso con ellos, el estar observando los partidos de local, el estar viendo a los jugadores que están jugando afuera. Lo que yo de repente digo: yo a un jugador de repente lo uso de volante por derecha en su equipo y de repente lo veo de volante en el medio, de volante contención, entonces tengo que ir también adaptando esas circunstancias. Son cosas que pasan en la selección, pero afortunadamente hoy, en el entorno del juego, tenemos claro lo que hacemos. Los 26 que están aquí —bueno, los 24 con los dos lesionados— y los que han venido tienen claro lo que tenemos que trabajar. Después las cosas se dan o no se dan, es parte del juego.

Usted ha sido muy claro en que es el responsable de la situación que estamos viviendo, pero preguntándole por situaciones concretas, ¿en qué situaciones, en qué aspectos considera usted que se ha equivocado y cuáles son esas situaciones que usted considera que se pudieron haber mejorado o se pudieron haber tratado mejor?

Primero estoy pensando positivo, obviamente están ambas circunstancias, yo más bien estoy visualizando de que todo se ve de la manera en que queremos, la generación es como se va marcando, de una u otra manera, me acuerdo la generación de Keylor, de Bryan, cuando ellos estuvieron en la eliminación para Sudáfrica, después vino un gran avance de evolución en el fútbol del país y de la selección, entonces gracias a ellos hay varios muchachos que están jugando en el exterior y creo que eso también les va a ayudar a ir mejorando el día por día y bueno, está en cada quien si quiere mejorarse y avanzar en su profesión y nosotros obviamente, estamos pensando positivos porque lo primero que está en nuestra mente es avanzar. Cuando termine el resultado de lo que hagamos, sacaremos una evaluación de qué fue lo que hicimos bien o mal, bajo siempre la responsabilidad que he asumido y después determinaremos qué pudimos haber hecho mejor o qué pudimos haber modificado y al final de cuentas nos sirve para reflexionar y aprender, pero hasta que nosotros terminemos podemos hacer una evaluación real de lo que pasó.

¿Qué piensa sobre el respaldo que recibió de la prensa mexicana tras los cuestionamientos por su papel como técnico de la selección nacional de Costa Rica?

No tengo idea, la verdad es que no estoy leyéndolos, ni a los de aquí ni a los de allá, ni a nadie. Estoy metido en lo que he hecho hace muchísimos años y que ustedes eran una parte muy importante para mí. El 50% de lo que yo quiero transmitir, lo puedo transmitir gracias a ustedes. Si ustedes no están, no puedo transmitir lo que yo quiero. Creo que nosotros somos el otro 50%, para mí son muy importantes, tanto los de aquí, como los de allá, como los de Rusia, los de China, los de Japón, los de Brasil, todos los medios son muy importantes y trato de respetarlos. Ustedes han hecho sus cuestionamientos y sus palabras con respeto, a lo mejor con exigencia, pero con respeto, entonces no estoy leyéndolos, no estoy pendiente de ustedes, estoy pendiente de ellos y de lo que nosotros trabajamos y les dejo hacer su trabajo de la mejor manera a ustedes.

¿Existe la posibilidad de un cambio a línea de cuatro? ¿Qué tan brusco puede ser jugar toda la eliminatoria de una forma y llegar al último partido con otro sistema?

En cada partido se pueden dar cambios, gracias a Dios hemos trabajado línea de tres, línea de cinco. Usted está hablando como que si ya hay algo confirmado, entonces solo nosotros sabemos cómo vamos a jugar el día de mañana e igual, si jugamos línea de tres, cinco o cuatro, también ya lo hemos trabajado muy bien.

En todo este tiempo que ha estado con la selección, ¿cómo analiza la calidad del futbolista tico y especialmente para afrontar momentos tan complicados y partidos que han sido determinantes, por ejemplo estos eliminatorios?

No me voy a cansar de decirlo, a mí me ha sorprendido gratamente el nivel del futbolista que usted presenta, es muy bueno, yo he hablado con muchísima gente de muchos lados recomendando muchachos, porque tienen una gran calidad, son buenos jugadores, son tipos pensantes, están preparados, no nada más en la parte futbolística sino en su parte académica, están preparados, son tipos pensantes, son tipos que saben jugar, que no les molesta jugar, que no les ahuyenta, de repente van a jugar a Ucrania o Gran Bretaña, o van a Bélgica, y van con la determinación de querer triunfar y de salir adelante, entonces me deja muy tranquilo y contento saber que tengo la posibilidad de dirigir grandes muchachos y muy buenos jugadores.

Usted habló varias veces de la importancia, la confianza y conexión con el grupo en diferentes entrevistas, pero sinceramente da la impresión de que ese click ha costado mucho llegarle, o sinceramente nunca se concretó. Costa Rica solo pudo imponerse a rivales que en el papel eran inferiores y no logró vencer a ninguna selección de un peso mayor o superior ¿por qué cree que su idea todavía no ha podido ser trasladada y qué le deja usted a esta selección en esta eliminatoria?

¿Qué selección tú considerabas? Lo que tú estás diciendo, no lo dije yo, lo dijo él. Juegan en Francia, Portugal, juegan en la MLS, no juegan en ligas chiquitas. Entonces, de repente, eso es lo que no vemos. Y eso no quiere decir que por eso no teníamos que saber salir a ganar, eso intentamos. Y yo creo que el equipo trabaja, los muchachos tienen una gran voluntad por hacer las cosas. Por eso yo, según dije la vez pasada, fui el responsable y salí triste. Y no les puedo reclamar a ellos porque se mataron en la cancha, salieron acalambrados, salieron como desgarrados. Alonso se mató en la última jugada para conseguir el resultado, hasta se lesionó. Y bueno, así es el fútbol. Yo no les puedo reclamar, al contrario, estoy agradecido con ellos. Y después asumo mi responsabilidad, como lo dije desde el principio.

11 meses después se puede llegar a esta conclusión. ¿Qué tanta distancia hay entre cómo usted quería poner a jugar a la selección de Costa Rica cuando usted llegó, la idea que usted traía, en contra de lo que usted terminó recibiendo o lo que se encontró aquí con los jugadores? Porque parece que Costa Rica no tenía una forma continua de juego.

Me parece que hemos jugado siempre 5-3-2. En la forma de juego, en la formación de la cancha, hemos variado de repente sobre el partido en algún momento, pero en nuestro parado siempre ha sido el mismo. No estoy entendiendo un poco tu pregunta, que es clara, pero no la estoy entendiendo.

Usted lo que ha sido consistente es en la línea de 5. Después el armado hacia el frente. Parece que a lo mejor es ahogado con dos puntas. En el equipo hubo contragolpe, en los hombres abiertos. Entonces ha tenido variaciones. Y no ha sido la forma de juego consistente. No solo en táctica, en estrategia, sino en la variante de forma del partido.

¿Con una variante ya no ha sido consistente? ¿Si yo varío en una variante no es consistente?, ¿una variante? No estoy entendiendo. Por eso digo que a lo mejor yo soy tonto porque no estoy entendiendo.'

Está muy difícil la clasificación al Mundial y el repechaje, pero todavía hay una esperanza. Desde que terminó el partido en Haití hasta este momento que acaba de terminar la práctica, ¿cuánto pudo cambiar o qué pudo hacer diferente en tres días que no pudimos ver en otras jornadas para poder ganar el partido mañana y esperar el otro resultado? ¿Realmente le alcanzó este cortito tiempo para hacer algo diferente?

Es que no son tres días, es lo que venimos trabajando desde hace tiempo. Nosotros no trabajamos para un partido; de dos partidos no trabajamos una semana. Venimos pensando siempre en todos los partidos, en cómo vamos a plantear a la selección en base a lo que nosotros hacemos para poder superar al rival. Después, obviamente, observamos al rival y vamos adaptando un poco a las circunstancias de lo que necesitamos, pero el partido está preparado, está trabajado, los muchachos están —reitero— muy bien, con una buena disposición, y bueno, va a ser lo nuestro, nos toca mañana.

Miguel, me acuerdo que el cuarto de sábado previo hablábamos de aquí. El discurso fue: “Vamos a salir a matarnos", "Creo que todos somos conscientes de lo que nosotros estamos jugando". Esas fueron dos frases principales suyas. ¿Usted realmente cree que este grupo —jugadores, cuerpo técnico, administrativos— son conscientes de que están a 90 minutos de jugarse un boleto a una Copa del Mundo, que tiene el adversario para salir a lograr ese objetivo?

¿Tú crees que no?

Por lo que se ve en la cancha, Miguel. Te lo digo: bueno, desperdiciamos una oportunidad de oro. Esa es la palabra. Nicaragua hizo lo suyo y Costa Rica no lo aprovechó

Pero nos salimos a matar. O sea, si nos salimos con todo, se pueden dar las cosas o no. Yo, si veo un equipo que no corre, que no tiene alma, que no tiene determinación, ahí te doy toda la razón. Parte por la cabeza. Aquí no podemos meter lo administrativo, porque acá no tiene nada que ver con los directivos. Los directivos hacen su trabajo, lo hacen muy bien, y tienen una liga competitiva y tratan de tener bien a la selección.Estamos muy bien, eso no tiene nada que ver. Yo te hablo de la parte deportiva, que es la que nos compete. Si yo veo un equipo sin alma, sin entrega, sin determinación, sin deseos, ahí sí, en realidad soy yo el malo, soy la cabeza. ¿Por qué inculcar eso? Pero si veo todo eso, y veo que se matan, y buscan, e intentan, y a veces no se dan las cosas, es parte del juego. Lo mismo, nos guste o no nos guste. Desafortunadamente no se dieron las cosas. En Honduras, partido cerrado, sí, sí. Como él dice, si quiere defensivo, lo quiere. La portería, clara de bolas, no la metimos. No cayó. Ni modo que Zamora lo hubiera querido fallar. La remató, la pegó en el poste. Acá, el portero de ellos sacó tres pelotas impresionantes. Así es el fútbol. Desafortunadamente, a veces uno intenta hacer de todo, pero no se dan las cosas. Por esa circunstancia, yo a los muchachos no les podemos recriminar nada, porque se entregaron, se mataron, buscaron. Dejamos ir una gran oportunidad por lo que nos había pasado en el otro partido y nos podía pasar a nosotros con el resultado, hasta el empate nos funcionaba. Bueno, nos duele, y salimos muy doloridos por la derrota y por no aprovechar esas oportunidades claras.

Tomando en cuenta, que este es un partido que se debe jugar abierto porque ambos equipos necesitan ganar, ¿qué planteamiento cree que va a presentar Honduras en relación al juego de allá de San Pedro Sula, donde un empate a usted le venía bien?

Eso pregúnteselo a Reinaldo Rueda. Yo espero plantear bien a los muchachos, hacer un gran partido y sobre lo que hemos analizado al rival, tratar de contrarrestarlo. Después del planteamiento que presente el señor Rueda, tenemos que, sobre la cancha, tratar de superarlos.