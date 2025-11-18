¿Quién clasifica al Mundial 2026 si Honduras y Haití terminan empatados en puntos?

San José, Costa Rica.

¡No hay mañana! Este martes 18 de noviembre las eliminatorias de Concacaf llegan a su recta final y como consecuencia conoceremos a las tres selecciones que conseguirán el ansiado boleto al Mundial 2026.

Con Estados Unidos, Canadá y México ya clasificados como coanfitriones de la justa mundialista, siete selecciones se disputan los tres boletos directos restantes y las dos plazas para el Repechaje Intercontinental.

En el Grupo C, el centro del drama se centra en Honduras, Haití y Costa Rica, selecciones que pelean por uno de los cupos directos a la Copa del Mundo.

La selección hondureña llega como líder con 8 puntos, misma cantidad tiene Haití, pero los caribeños son segundos por peor diferencia de goles, mientras que los ticos son terceros con 6 unidades y en el fondo ya eliminado se encuentran los nicaragüenses con apenas 3 puntos.

Para la recta final de las eliminatorias de Concacaf, Honduras visita a Costa Rica, mientras que Haití será anfitrión ante Nicaragua.