  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Se filtra la posible alineación de la selección hondureña para el duelo ante los ticos donde buscará clasificar al Mundial 2026.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 08:57 -
  • Redacción
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
1 de 16

Reinaldo Rueda analiza tres increíbles cambios en la selección de Honduras para la batalla ante Costa Rica en el cierre de las eliminatorias de Concacaf y donde buscará clasificar al Mundial 2026.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
2 de 16

Honduras deberá de vencer a Costa Rica y esperar que Haití no pueda golear a Nicaragua para sellar el pase directo al Mundial 2026. Los duelos comenzarán a las 7 de la noche, horario hondureño.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
3 de 16

Edrick Menjívar: El portero del Olimpia es el arquero titular de la selección nacional de Honduras.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
4 de 16

Joseph Rosales: El jugador del Minnesota United estará como lateral por la banda izquierda para el decisivo duelo donde Honduras enfrentará a Costa Rica por el cierre de las eliminatorias de Concacaf.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
5 de 16

Andy Najar: El jugador del Nashville de la MLS buscará renvindicarse tras su mal juego ante Nicaragua, estará como lateral por la banda derecha.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
6 de 16

Luis Vega: El jugador del Motagua se mantendrá como uno de los defensores centrales.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
7 de 16

Marcelo Santos: El jugador del Motagua es una de las novedades y se espera que sea titular en la zaga central haciendo dupla con Luis Vega. Se ha recuperado de su lesión que lo dejó sin jugar contra Nicaragua.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
8 de 16

Deybi Flores: Estará en el centro del campo de la selección de Honduras.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
9 de 16

Kervin Arriaga: El jugador del Levante de España hará dupla en el centro del campo con Deybi Flores.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
10 de 16

Jorge Álvarez: El jugador del Olimpia sería otra de las novedades en el 11 titular de Honduras para la batalla ante Costa Rica. Estará como mediocampista ofensivo.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
11 de 16

Luis Palma: Extremo ofensivo del Lech Poznán de Polonia y una de las esperanzas de gol de la selección de Honduras.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
12 de 16

Romell Quioto: Extremo ofensivo y otra esperanza de gol de la selección de Honduras.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
13 de 16

Yustin Arboleda: El delantero del Olimpia podría ser la otra gran novedad en el 11 titular de Honduras para el duelo ante Costa Rica. Surge el rumor de que estaría siendo el 9 de la H.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
14 de 16

El zaguero central Getsel Montes se pierde el duelo Costa Rica vs Honduras por acumulación de tarjetas amarillas. Será una baja sensible en la escuadra hondureña.
Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
15 de 16

Alexy Vega sería reemplazado ya que fue titular ante Nicaragua y contra Costa Rica su lugar sería ocupado por Jorge Álvarez.

Honduras con tres increíbles sorpresas ante Costa Rica para clasificar al Mundial 2026
16 de 16

Jorge Benguché sería otro sacrificado en la selección de Honduras y su lugar podría ser ocupado por Yustin Arboleda.
Cargar más fotos