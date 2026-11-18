Barcelona, España.

El director de fútbol del FC Barcelona, Anderson de Souza 'Deco', ha deslizado este miércoles que el club está abierto a incorporar un defensa en enero y ha asegurado que no se plantea vender al lateral Alejandro Balde, que apenas cuenta para el entrenador Hansi Flick, a menos que el jugador pida salir. "En la plantilla tenemos ejemplos, como Raphinha, de jugadores que han pasado por malas dinámicas, pero han podido recuperar la confianza y alcanzar su mejor nivel. Balde es un jugador fantástico. Está en el inicio de su carrera y ha hecho temporadas espectaculares. Hoy no es la primera ni seguramente la segunda opción para el entrenador, pero ya ha demostrado de lo que es capaz", ha afirmado a 'Catalunya Ràdio'.

Sin embargo, Deco ha matizado que "hay una parte que no depende del club, sino de los jugadores" y que si el futbolista pidiera salir para tener más minutos "sería otra situación", aunque ha remarcado que "no es el caso" ni ha existido "ninguna discusión" al respecto. Abiertos a fichar un defensa en enero. Sobre la posibilidad de reforzar la defensa en enero, el director del área de fútbol del Barcelona ha argumentado que la línea estaba "bien cubierta" y que Flick estaba "contento" con el plantel al inicio del curso, si bien ha admitido que una acumulación de lesiones "fuera de lo normal" abre la puerta a fichar en el mercado invernal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Todo se puede plantear. La temporada es larga y hay que sentarse con el míster para tomar buenas decisiones. Para ir al mercado en enero hay que tenerlo claro y saber qué podemos hacer para reforzar al equipo si es necesario", ha añadido Deco. Preguntado por si el Barça tiene el 'fair play' financiero necesario para afrontar un eventual fichaje, el director deportivo ha respondido que el club "está trabajando siempre" en esta cuestión, si bien ha remarcado que no quiere "empeorar al equipo" ni "que salga ningún jugador que pueda ayudar".