Londres, Inglaterra.

El argentino Mauricio Pochettino llegó este miércoles por primera vez a las instalaciones del Manchester United para empezar su trabajo como técnico de los 'Red Devils'. Pochettino, que consiguió la clasificación de Estados Unidos en la CONCACAF, voló a Mánchester tras derrotar en doble partido a Haití y visitó las instalaciones en las que trabajará los dos próximos años y medio.

El técnico firmó un acuerdo de dos temporadas y media para dirigir al United tras la destitución de Michael Carrick, que apenas duró seis meses en el cargo. Esta será la cuarta etapa de Pochettino en la Premier League, tras su paso por el Southampton, el Tottenham Hotspur y el Chelsea.