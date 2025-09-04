Niacinamida: una piel sin manchas

Formuladores, cosmetólogos y expertos en dermocosmética coinciden: si hay un ingrediente capaz de unificar tono, reforzar la barrera cutánea y combatir la hiperpigmentación sin causar irritación es la niacinamida, un compuesto preventivo y también regenerativo para ayudar de cara a este problema cutáneo. También conocida como vitamina B3 o nicotinamida, un activo que ha pasado de secundario a imprescindible por su versatilidad y eficacia. Las manchas solares —también denominadas lentigos solares— son el resultado de una producción irregular de melanina. El origen de las manchas: un mecanismo de defensa de la piel. Esta sustancia, responsable del color de la piel, se fabrica en los melanocitos, células especializadas que reaccionan a estímulos como la radiación ultravioleta. El proceso de pigmentación cumple una función protectora frente al sol, pero la sobreexposición y los factores hormonales o genéticos pueden provocar una distribución desigual que se traduce en manchas.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), más del 80 % de los signos visibles de envejecimiento —incluidas las manchas— son consecuencia directa del sol. Lo paradójico es que la mayoría de las manchas visibles se gesten en los meses de verano. Aunque muchas personas utilizan protección solar a diario, los dermatólogos insisten en que no basta con aplicar un SPF alto por la mañana: es necesario reaplicarlo cada dos horas y reforzarlo con antioxidantes tópicos que ayuden a neutralizar el daño oxidativo que desencadena la hiperpigmentación. Son muchas las firmas de cosmética que investigan de forma continua para generar fórmulas que ayuden a combatir las manchas respetando la piel a través de productos de uso cosmético diario que aprovechen los beneficios de la niacinamida. Además de proteger de las manchas, es apreciada por su capacidad de fortalecer la barrera hidrolipídica.

Sus distintas aplicaciones en productos de uso diario

"La niacinamida (vitamina B3) es un potente antioxidante que ayuda a proteger y reparar la piel de los efectos nocivos de la radiación UV. No sustituye a la protección solar, pero actúa junto a ella para proporcionar una capa adicional de protección desde el interior", explica David Fernández Polo, Skincare Education Specialist de Paula's Choice España. Su efecto se basa en la inhibición de la transferencia de melanosomas —estructuras celulares que transportan melanina— desde los melanocitos a los queratinocitos, las células que conforman las capas externas de la epidermis. De este modo, ayuda a limitar la hiperpigmentación antes de que se manifieste en la superficie cutánea. Diversos estudios clínicos respaldan su eficacia. Uno de los más citados, publicado en Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (2016), demostró que una concentración del 5 % de niacinamida aplicada dos veces al día durante 12 semanas redujo significativamente las manchas solares y mejoró la luminosidad del rostro. A diferencia de otros despigmentantes más agresivos, como los retinoides o los ácidos exfoliantes, la niacinamida no causa fotosensibilidad, lo que la convierte en un activo apto para usar todo el año, incluso durante la exposición solar (siempre que se combine con un fotoprotector). "Aporta la dosis justa de hidratación sin sensación grasa, por eso es perfecta para las rutinas estivales o para pieles mixtas", indica Estefanía Ferrer, ingeniera química y fundadora de LICO Cosmetics. Su carácter no comedogénico y su capacidad para regular la producción de sebo la han convertido en un ingrediente recurrente en fórmulas diseñadas para pieles grasas, acneicas o con tendencia a los brillos. En contornos de ojos, también ha ganado protagonismo por su eficacia frente a las ojeras. "Ha demostrado ser uno de los activos más efectivos a la hora de combatir las ojeras. En especial, destaca por su acción a la hora de aclarar tanto el tono amarillento como el más oscuro", explica Ana Santamarina, formuladora y fundadora de Santamarina Cosmetics. Esto se debe a su capacidad antiinflamatoria y a su influencia sobre la microcirculación, lo que permite reducir las coloraciones derivadas tanto de la vascularización como de la hiperpigmentación.

Más allá de ayudar a tratar manchas