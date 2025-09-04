Kate Middleton deslumbra con melena rubia en Londres

La princesa de Gales volvió a acaparar titulares tras su reaparición pública en los jardines del Museo de Historia Natural de Londres, donde se sorprendió con un cambio de imagen radical: una melena más larga, rubia y con ondas marcadas, muy distinta a su habitual estilo sobrio.

Este nuevo look, que algunos medios han comparado con el de La Bella Durmiente, generó debate en redes sociales. Mientras unos celebran la frescura y luminosidad del peinado, otros especulan sobre si se trata de una peluca o una señal de salud delicada, dado su reciente proceso de recuperación de cáncer .

Durante años, Kate Middleton ha sido símbolo de elegancia contenida. Su cabello castaño, peinados discretos y maquillaje natural formaron parte de una estética cuidadosamente construida, en línea con el protocolo real británico. Cada cambio, por mínimo que sea, suele convertirse en tendencia.

La evolución de su imagen ha sido gradual. Desde sus días universitarios en St. Andrews, cuando lucía cejas finas y maquillaje más marcadas, hasta su actual preferencia por tonos tierra, peinados con efecto lifting y esmaltes neutros, la princesa ha refinado su estilo sin perder autenticidad.

El nuevo peinado, con tonos miel y dorados, supone una ruptura con su estética tradicional. Aunque no es la primera vez que experimenta con reflejos, nunca antes había apostado por un rubio tan evidente. El largo hasta los codos y el volumen en la parte superior también llamaron la atención.