Las colecciones femeninas de moda visten a mujeres de marcada personalidad

París, Francia

Las colecciones femeninas para el otoño-invierno 2026/2027 que se están viendo en la capital francesa, con motivo de la Semana de la Moda, muestran su pretensión es acompañar a las mujeres, sobre todo a aquéllas de marcada personalidad. Como ejemplo, los vestidos amplios y largos, así como los trajes chaqueta que recuerdan a la urbana y ejecutiva. Zimmermann, que ha desvelado sus propuestas esta mañana, es el paradigma de la feminidad y de una elegancia que contribuye a realzar la manera de ser de quien opta por sus modelos.

Favorita de celebridades internacionales, entre otras Oprah Winter, Jessica Chastain y Blanca Suárez, presentes en el desfile, la casa australiana ha vuelto a apostar por la feminidad, con más de medio centenar de conjuntos. En sus propuestas, la creadora de sus colecciones, Nicky Zimmermann, ha querido incidir en dar una nueva utilidad a los pañuelos, creando con ellos tops, vestidos, largas faldas, y ha exteriorizado prendas interiores en varios conjuntos. Esto ha aportado la nota más sexy. Las pieles de origen no animal se han mostrado en abrigos, para acompañar de gruesos cinturones; chaquetones y estolas. Chaquetas amplias, monos, pantalones de diferentes anchos, múltiples volantes, junto a estampados naturales y de rayas, así como asimetrías. Colores como verdes, marrones, granate, cremas y blanco y negro han estado presentes, sirviendo de base para construir la colección. En cuanto a materiales, aparte de las pieles de pelo ficticio, cuero vegano, denim y encaje, entre otros.

A primera hora de la tarde, otra mujer, la uruguaya afincada en Nueva York Gabriela Hearst, ha dado a conocer por medio de un desfile e igualmente en el calendario oficial, sus propuestas. En el gran hall del Petit Palais, entre los Campos Elíseos y los Inválidos, se ha hecho una oda a lo largo, desde abrigos a vestidos, acompañadas de botas de cowboy. Un guardarropa de buen número de básicos para una mujer principalmente alta y delgada, como la de Zimmermann, y que siente también gran debilidad por las propuestas de piel de pelo.