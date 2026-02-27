  1. Inicio
  2. · Amiga

Brallets: el Top tipo sujetador que está de moda y cómo lucirlo

Los bralettes se convierten en piezas fundamentales de uso diario, fusionando la comodidad con la elegancia técnica

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 14:14 -
  • Redacción web
Brallets: el Top tipo sujetador que está de moda y cómo lucirlo

Dolce & Gabbana encapsulan la audacia de la firma, elevando la lencería a una pieza de lujo versátil para la mujer contemporánea.Se lucen debajo de chaquetas sastre estructuradas, “blazers” y blusas, destacando el contraste entre la corsetería y la sastrería.

 Fotos Instagram D&G

En 2026, los bralettes de encaje son un básico de moda dominante y versátil que se usa como prenda exterior en lugar de solo ropa interior, con un enfoque en estilos románticos y atrevidos.

Las tendencias claves incluyen combinarlos con tops transparentes, “blazers oversize” o suéteres de punto suelto. Combínalos con faldas vaqueras o de satén de cintura alta para un estilo elegante pero natural.

Grandes y con personalidad, así se llevan las joyas

Cómo usar bralettes de encaje.

En capas debajo de prendas exteriores: combina un bralette de encaje con un “blazer oversize” o una chaqueta estructurada para un estilo de modelo informal.

Un “blazer” de cuero con un bralette y pantalones a juego es una opción popular para un estilo a la moda y vanguardista.

Con tops transparentes: Usa un bralette debajo de un top de malla transparente o una camisa abotonada para resaltar el encaje y mantener un estilo elegante.

Como top corto: combina un bralette de encaje largo como top con prendas de cintura alta, como pantalones cortos vaqueros o pantalones de mezclilla.

Bajo prendas de punto abrigadas: usa un bralette de encaje debajo de un suéter holgado, dejando que se vea en el escote.

Con vestidos: combina un bralette de encaje debajo de un vestido lencero o un vestido con escote bajo para añadir textura y un efecto “peek-a-boo”, Instagram +6.

La colección primavera/verano 2026 de Prada presenta bralettes tipo bandeau de lana y diseños sin estructura ni elástico, flotando sobre el cuerpo, combinados con faldas de tiro alto para un “look” moderno y rebelde.

La colección primavera/verano 2026 de Prada presenta bralettes tipo bandeau de lana y diseños sin estructura ni elástico, flotando sobre el cuerpo, combinados con faldas de tiro alto para un “look” moderno y rebelde.

(Fotos instagram Prada)

Consejos y tendencias de estilo

Colores y texturas: busca colores suaves y románticos como el rosa o el crema, así como colores vibrantes y atrevidos.

Tendencias claves: la estética de los sujetadores a la vista es fundamental, con diseños que suelen verse bajo “blazers” entallados o en estilos románticos, pero a la vez empoderadores.

Ajuste: elige estilos con encaje de pestaña delicado y suave o diseños estructurados y largos para una mayor versatilidad.

El maquillaje de Nina Park que todos quieren copiar

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias