Brallets: el Top tipo sujetador que está de moda y cómo lucirlo

Las tendencias claves incluyen combinarlos con tops transparentes, “blazers oversize” o suéteres de punto suelto. Combínalos con faldas vaqueras o de satén de cintura alta para un estilo elegante pero natural.

En 2026, los bralettes de encaje son un básico de moda dominante y versátil que se usa como prenda exterior en lugar de solo ropa interior, con un enfoque en estilos románticos y atrevidos.

En capas debajo de prendas exteriores: combina un bralette de encaje con un “blazer oversize” o una chaqueta estructurada para un estilo de modelo informal.

Un “blazer” de cuero con un bralette y pantalones a juego es una opción popular para un estilo a la moda y vanguardista.

Con tops transparentes: Usa un bralette debajo de un top de malla transparente o una camisa abotonada para resaltar el encaje y mantener un estilo elegante.

Como top corto: combina un bralette de encaje largo como top con prendas de cintura alta, como pantalones cortos vaqueros o pantalones de mezclilla.

Bajo prendas de punto abrigadas: usa un bralette de encaje debajo de un suéter holgado, dejando que se vea en el escote.

Con vestidos: combina un bralette de encaje debajo de un vestido lencero o un vestido con escote bajo para añadir textura y un efecto “peek-a-boo”, Instagram +6.