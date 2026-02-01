El maquillaje de Nina Park que todos quieren copiar

Sabes que has triunfado como maquilladora de celebridades cuando TikTok se inunda de videos sobre tu trabajo. La mayor diferencia que hay entre su maquillaje y el de otras personas es que no hay contornos marcados, ni ojos excesivamente definidos, ni labios protagonista. Lejos de los ojos de gato dramáticos, las pestañas postizas densas y los labiales vibrantes que dominaron durante años la alfombra roja, Park está marcando una nueva dirección estética: una belleza que pone el acento menos en el maquillaje y más en los rasgos naturales de cada celebridad. Es muy buena realzando la belleza natural de una manera luminosa y radiante, en lugar de ocultarla.Aunque sus looks suelen describirse como sutiles, naturales o incluso minimalistas, el efecto de “tu rostro, pero mejor” contradice la precisión y el tiempo que requiere lograrlo. No es que termines en cinco minutos. ¿Quieres descifrar cómo se logra el maquillaje Nina Park?, empecemos, estos son los pasos:

Tez: La clave está en no borrar cada mancha, línea o poro.

El proceso comienza con un buen cuidado de la piel. Se recomienda usar sérum y crema hidratante (un tratamiento informal de radiofrecuencia, como el que se realizó Emma Stone antes de los Oscar, tampoco estaría de más). Park suele inclinarse por bases translúcidas, pero si no se dispone de una, se puede mezclar la base habitual con crema hidratante. Eso es lo mejor del look Nina Park: no necesitas comprar un producto específico. Puedes usar lo que ya tienes en tu cosmetiquera. Después de la base translúcida, aplica corrector solo donde sea necesario. La clave está en no borrar cada mancha, línea o poro. Para prolongar la duración del maquillaje, se recomienda usar polvos translúcidos con acabado difuminador, evitando los excesivamente mates y aplicándolos con moderación. Luego, aplica el bronceador en movimientos circulares a lo largo de los pómulos y el contorno del rostro para aportar calidez, antes de sumar un rubor rosado. Nina concentra el rubor en los pómulos y deja que fluya sobre el puente de la nariz. Las miradas más atentas también notarán un contorno sutil bajo los pómulos, a lo largo de la mandíbula y sobre el puente nasal. Vuelve con la brocha de base y difumina los bordes del contorno para que quede impecable. El paso final es el iluminador en crema, aplicado con mesura. Solo en los puntos altos de los pómulos. La piel se ve luminosa, pero nunca exagerada.

Labios: La ilusión de un labio más grande

El labio suave y difuminado es sin duda el sello distintivo de un look de Nina Park. Comienza con el contorno y una brocha muy pequeña para crear profundidad alrededor de los bordes exteriores de los labios, pero solo en el centro, no en las comisuras. El objetivo de Nina de usar un delineador de labios es crear la ilusión de un labio más grande. Eso significa tomar un delineador de labios marrón (Aunque estés haciendo un labio rojo, el delineador sigue siendo marrón) y, de nuevo, trazar justo fuera del arco de Cupido y el centro del labio inferior, luego estrechar más cerca de la línea real del labio al llegar a las comisuras. Usa tu pincel pequeño para difuminar suavemente esa línea muy ligeramente. Para el color de labios, Park varía según el look, pero los tonos marrones rosados ​​son un clásico, a menudo con un acabado satinado en lugar de los mates imperantes de hoy.

Ojos: El objetivo no es necesariamente levantar el ojo, sino alargarlo.

Suele aplicar sombras neutras en el párpado móvil y el pliegue, que rara vez se extienden más arriba. En cambio, su técnica de delineado, cuidadosamente calculada, concentra la atención en la línea de las pestañas. Park aplica delineador en la línea de agua superior para oscurecer el espacio entre las pestañas, y extiende el pigmento negro de forma sutil hacia las comisuras internas del ojo y ligeramente hacia la línea de agua inferior adyacente. Otra seña de identidad de Park: el mini delineador alado con un toque de K-beauty. Nina es coreano-estadounidense y se maquilla al estilo coreano, combinándolo con maquillaje occidental de forma muy cohesiva, destacando también la predilección de Park por la piel radiante y los labios difuminados. En los ojos, esto se refleja en el ángulo del delineado cat-eye: En el maquillaje coreano, no se usa delineadores con un ángulo de 45 grados, sino que los estiramos hacia afuera. El objetivo no es necesariamente levantar el ojo, sino alargarlo. El toque final podría ser obvio: difuminar más. Usa sombra de ojos oscura para difuminar el delineado; este no es el cat eye definido y gráfico de las alfombras rojas del pasado.

