Fotoenvejecimiento: cómo prevenirlo en verano

El sol es imprescindible para la vida y tienen efectos muy positivos sobre el organismo. Sin embargo, una exposición excesiva sin la protección adecuada puede dañar la piel y provocar fotoenvejecimiento, léntigos solares, inflamaciones o eritemas", advierte la doctora Natalia Ribé, especialista en medicina estética.

Un mes antes de la exposición al sol, la doctora recomienda "realizar un 'peeling' para exfoliar las capas más superficiales de la piel y así conseguir un tono más uniforme y facilitar la penetración de las cremas".

Quince o veinte días antes es conveniente tomar nutricosméticos y aceleradores de bronceados que prolongan y aceleran el bronceado. "Sus principios activos refuerzan las defensas de la piel frente a los efectos nocivos del sol", añade Ribé.

Se debe tener muy presente que los rayos ultravioletas son una de las principales causas de envejecimiento y daño de la piel. Extremar la precaución garantiza su salud.

¿Cuál es el mejor protector? Siempre y cuando tengan una completa protección UVA y UVB cualquier protector sirve, es importante aplicarlo media hora antes de exponerse al sol, "reaplicarlo y ser generosos con la cantidad", dice la doctora.

No se deben pasar por alto las manos, el escote, el cuello y las orejas, "zonas muy susceptibles a la aparición de manchas" explica la doctora, quien aconseja seguir una dieta rica en frutas y verduras, lo que ayudará a tener una piel saludable.Además de que el fotoprotector sea resistente al agua, es importante evitar las horas en la que el sol incide más, usar gafas, sombreros o gorras y beber abundante agua.

Una vez que se ha terminado la jornada de sol, es fundamental darse una ducha e hidratar la piel a conciencia con productos untuosos y regeneradores. "Se deben escoger distintos productos específicos para la cara y para el cuerpo", aclara la doctora.

Con prudencia, el sol es bueno, una fuente de vida, luz y calor para la Tierra, necesario e imprescindible para el ser humano. Entre sus bondades se haya la síntesis de vitamina D, indispensable para el desarrollo de los huesos."Esta vitamina se encarga de transporta el calcio al tejido óseo, también es cierto que esto no debe conducir a la ausencia de fotoprotectores", afirma Ribé.

El sol es terapéutico es caso de psoriasis, eccemas y vitíligo. "Su déficit puede provocar cáncer de mama, colón y próstata", declara la doctora.