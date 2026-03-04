Instagram activará alertas a los padres sobre búsquedas sensibles de sus hijos

Instagram anunció que “la semana que viene” empezará a notificar a los padres si su hijo “intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión” en su red social, según anunció su compañía matriz Meta.

Esta medida se activará para los padres de EE UU, Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones “a finales de este año”.

“Estas alertas están diseñadas para brindar a los padres la información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluyen recursos especializados para ayudarlos a abordar estas conversaciones delicadas”, señala en un comunicado la compañía, que está siendo investigada en múltiples juicios por presuntamente fomentar efectos perjudiciales en la salud mental de los menores.

Las búsquedas que activarán la alerta incluyen frases que sugieran que un adolescente quiere autolesionarse y términos como “suicidio” o “autolesión”.