Actividades para autoconsentirte si estás soltera

La soltería no es sinónimo de soledad ni de tristeza, es un tiempo para conocerte mejor y aprender a clasificar aquellas cosas y tipos de personas que quieres en tu vida.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 18:07 -
  • La Prensa
Arreglarte para estar en casa o para salir a hacer diligencias es una bonita forma de consentirte.

Estar soltera no es sinónimo de soledad, sino una oportunidad perfecta para reconectar contigo misma y consentirte como mereces. Una de las mejores maneras de hacerlo es dedicándote tiempo de calidad.

consentirte es invirtiendo en tu bienestar físico y emocional. Regálate una sesión de spa en casa con mascarillas, exfoliantes y un baño relajante, o sal a caminar al aire libre para despejar tu mente. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad; cuando te priorizas, tu energía cambia y te sientes más segura y radiante.

También puedes aprovechar esta etapa para cumplir pequeños gustos que a veces postergas. Cómprate ese libro que quieres leer, inscríbete en una clase de baile, pintura o cocina, o planifica una escapada de fin de semana. Estar soltera te da libertad para decidir sin consultar a nadie más, y eso puede ser increíblemente empoderador.

Consentirte implica hablarte bonito y reconocer tus logros. Haz una lista de tus cualidades, celebra tus avances personales y profesionales, y rodéate de personas que sumen a tu vida. Las amigas, la familia y los momentos compartidos también son una forma de amor que nutre el corazón.

Aquí te van cinco ideas de actividades que puedes hacer tú solita para esos días en que sientes que extrañas a tu ex, a tu casi algo o si vives esperando al príncipe azul que todavía no conoces.

1. Flower Power: No esperes a que alguien te las mande. Ve a tu florería favorita y elige el ramo más grande y colorido que encuentres. Ponerlo en tu cuarto cambiará tu mood al instante.

2. Beauty Party: Es el día de usar esa mascarilla cara que tienes guardada. Hazte un manicure, ponte un tratamiento en el pelo y relájate con un baño largo.

3. Maratón sin culpa: Nada de contenidos tristes. Elige una serie de empoderamiento o de suspenso (¿alguien dijo maratón de Jenna Ortega?).

4. Tu comida favorita: Pide ese sushi o esa hamburguesa que tanto te gusta por delivery. ¡Sin compartir con nadie!

5. Offline es mejor: Si ver las fotos de parejas en Instagram te hace sentir mal, ¡apaga el cel! Disfruta tu propia compañía y recuerda que tu valor no depende de una relación.

Redacción web
La Prensa

