El regreso de la chaqueta napoleónica: del uniforme a la pasarela

Como muchas prendas que trascienden el tiempo y sobreviven al paso de los siglos, la chaqueta napoleónica se ha convertido en una pieza que nació en el ámbito militar y evolucionó hasta convertirse en reclamo estético en pasarelas y escenarios, lucida por figuras que van desde Michael Jackson o Mick Jagger hasta Diana de Gales o Kate Moss.

La chaqueta napoleónica, también conocida como hussar jacket, vivió su último apogeo estético en la década de los 2000. Las tendencias apuntan ahora a que será una de las prendas con mayor protagonismo en las próximas temporadas: Dior, Ralph Lauren, Khaite o Ann Demeulemeester la han reivindicado en sus últimas colecciones.

"La moda es cíclica, pero la chaqueta napoleónica o algunos de sus elementos vuelven de forma constante, y eso es porque aporta elegancia y sofisticación", explica Paula Sancho, fundadora y directora creativa de Pasair, firma especializada en sastrería a medida que rescata esta silueta.

Heredera directa de los uniformes militares del siglo XIX, su origen se encuentra en la indumentaria de los húsares —soldados de caballería— y regimientos de élite del ejército francés, caracterizados por su estructura rígida, cuello alto y ornamentación frontal con alamares, pasamanería y botonadura metálica.

Estas piezas no solo cumplían una función práctica, sino que respondían a una estrategia de representación del poder: la indumentaria se convertía en instrumento de propaganda visual del Estado y de su jerarquía. Esa fuerza simbólica facilitó su salto a la cultura popular.

A partir de la década de 1960, artistas y músicos adoptaron esta estética militar en clave teatral. The Beatles marcaron un punto de inflexión al incorporar uniformes inspirados en esta prenda en la portada del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, reinterpretando el símbolo de autoridad con un lenguaje irónico y psicodélico.

Desde entonces, la chaqueta napoleónica se convirtió en recurso habitual en los escenarios. Figuras como Jimi Hendrix, Mick Jagger, Freddie Mercury o Michael Jackson la integraron en una estética basada en la teatralidad, desplazando su significado original hacia el espectáculo.