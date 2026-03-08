Salud, relajación y diversión: los beneficios del aqua fitness

SAN PEDRO SULA.

Una nueva forma de ejercitarse está llamando la atención de quienes buscan salir de la rutina y cuidar su salud de manera divertida. Se trata del aqua fitness, una disciplina que combina ejercicios físicos con el trabajo en el agua y que ya comienza a abrirse paso en Honduras como una alternativa diferente para mantenerse activo. En San Pedro Sula, esta actividad se desarrolla en MOVA Aqua Fitness, donde los instructores no solo impulsan el ejercicio, sino también procuran que tengas un momento de paz, conciencia con tu cuerpo y relajación. “Estamos innovando en Honduras, principalmente en San Pedro Sula, con esta actividad física para llevar movimiento y también salir un poquito de la rutina por medio de estos ejercicios”, comentó Diego Hernández, gerente de MOVA.

¿Dónde y en qué horario se realiza?

Las clases se realizan en la piscina olímpica de la Western International School, un espacio que permite desarrollar la disciplina en condiciones adecuadas. Actualmente se ofrecen sesiones en diferentes horarios para adaptarse a la disponibilidad de los participantes. “Tenemos de momento horarios los días martes, jueves y los sábados, horarios que sean más factibles para las personas, en las noches y los sábados por la mañana”, detalló el instructor.

Beneficios

El aquafitness consiste en una serie de ejercicios físicos que se realizan sobre tablas especiales dentro del agua, lo que permite trabajar diferentes partes del cuerpo sin generar efectos dolorosos. Esta característica lo convierte en una actividad ideal para quienes buscan una rutina de ejercicio segura y efectiva. Entre los beneficios principales destacan el fortalecimiento muscular, la flexibilidad y la movilidad corporal. “Nos ayuda mucho a fortalecer el core (centro del cuerpo), también mejora la flexibilidad y la movilidad del cuerpo”, explicó Diego. Además del beneficio físico, esta actividad también aporta bienestar emocional. Practicar aqua fitness permite liberar tensiones y mejorar el estado de ánimo de quienes participan en las clases. “Nos ayuda con la respiración, a liberar estrés y también nos hace sentir bien”, señaló el instructor.

" “Es un ejercicio seguro para todas las personas, no tenemos un alto riesgo de lesión, ya que no hay un impacto fuerte en las articulaciones”, destacó el experto. Diego Hernández - Gerente e instructor de Mova Aqua Fitness

¿Quiénes pueden realizar aqua fitness?

Uno de los aspectos más destacados de esta disciplina es que es inclusiva y puede ser practicada por diferentes tipos de personas. Hombres y mujeres de distintas edades pueden integrarse a las sesiones sin necesidad de experiencia previa en otros deportes. “Tratamos de ser inclusivos con todas las personas, hombres y mujeres que quieran salir de la rutina y sentirse bien con su cuerpo”, afirmó. Aunque está orientado principalmente a adultos, también pueden participar adolescentes que tengan mayor control de su cuerpo y coordinación. De acuerdo con los instructores, cada ejercicio puede adaptarse al nivel de cada participante para garantizar una experiencia segura y efectiva. Muchas personas se preguntan si es necesario saber nadar para practicar aquafitness. Sin embargo, Diego asegura que esto no es un requisito indispensable, ya que las clases se desarrollan en piscinas con profundidad moderada y siempre hay personal capacitado supervisando la actividad. Durante cada sesión también se toma en cuenta la condición física de los asistentes, especialmente si presentan alguna lesión o limitación. Antes de iniciar las clases, los instructores consultan a los participantes para adaptar los ejercicios según sus necesidades. “La entrenadora siempre les pregunta antes de la clase si tienen algún tipo de lesión para poder elaborar ejercicios que vayan de acuerdo con cada persona”, explicó.

Bienestar y paz interior