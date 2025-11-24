Herramientas para verificar contenidos electorales en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras

Las redes sociales se han convertido en un escenario central donde circula la desinformación. Pero también son una fuente de pistas para verificar qué es real y qué no.

En LA PRENSA Verifica y EH Verifica usamos herramientas para leer ese ruido y encontrar información útil para nuestras comprobaciones.

Estas plataformas permiten analizar cuentas, seguir la pista de un enlace sospechoso, ubicar transmisiones en directo o localizar comunidades que impulsan mensajes.

No sustituyen el juicio periodístico, pero ayudan a ordenar datos y detectar señales de alerta cuando varios perfiles se comportan de forma parecida o comparten el mismo contenido al mismo tiempo.

Entre las herramientas más utilizadas para redes sociales se encuentran:

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.