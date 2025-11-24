Herramientas para verificar contenidos electorales en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
Las redes sociales se han convertido en un escenario central donde circula la desinformación. Pero también son una fuente de pistas para verificar qué es real y qué no.
En LA PRENSA Verifica y EH Verifica usamos herramientas para leer ese ruido y encontrar información útil para nuestras comprobaciones.
Estas plataformas permiten analizar cuentas, seguir la pista de un enlace sospechoso, ubicar transmisiones en directo o localizar comunidades que impulsan mensajes.
No sustituyen el juicio periodístico, pero ayudan a ordenar datos y detectar señales de alerta cuando varios perfiles se comportan de forma parecida o comparten el mismo contenido al mismo tiempo.
Entre las herramientas más utilizadas para redes sociales se encuentran:
Botometer
Botosentinel
Hoaxy
URL Scan
Facebook Live Map
Telegram (a través de Intelligence X)
YouTube Geofind
Buscador de servidores públicos de Discord
Botometer, Botosentinel y Hoaxy permiten estudiar el comportamiento de cuentas y conversaciones para identificar patrones de posible automatización o coordinación.
No determina por sí mismo si un perfil es un “bot”, pero ayuda a ver si está fuera de lo habitual. URL Scan sirve para analizar enlaces: muestra capturas de pantalla, redirecciones y detalles técnicos que pueden ser útiles cuando una página ha cambiado o fue eliminada.
Otras herramientas, como Facebook Live Map o YouTube Geofind, facilitan localizar contenidos en función de la ubicación, lo que ayuda a comprobar si una transmisión en vivo ocurrió realmente donde se afirma.
Telegram, consultado mediante servicios como Intelligence X, y el buscador de servidores públicos de Discord permiten explorar comunidades abiertas donde se comparten enlaces, narrativas y campañas.
Esta guía forma parte de la caja de herramientas de verificación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica. Desde aquí podrás volver cuando quieras a la lista completa de categorías y recursos actualizados.