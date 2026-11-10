Compensación nocturna exige laborar en institutos oficiales y cumplir 20 horas clase semanales

San Pedro Sula, Honduras
El secretario de Educación, José Darío Cruz, afirmó que los docentes reciben diez horas compensatorias por trabajar en jornada nocturna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 185 del Estatuto del Docente Hondureño.
“Cuando a un profesor se le dan 10 horas compensatorias, es porque trabaja en una jornada que es nocturna y lo establece el artículo 185 del estatuto”, expresó Cruz (a partir del minuto 3:30).
Sin embargo, la afirmación es una verdad a medias porque omite contexto relevante. Aunque la normativa contempla ese reconocimiento salarial para quienes trabajan exclusivamente durante la jornada nocturna, también establece otros requisitos que el funcionario no mencionó en su explicación.
En particular, el artículo 185 del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño especifica que el beneficio corresponde a profesores de institutos oficiales de educación media que tengan una carga académica mínima de 20 horas clase semanales.
Además, exige acreditar que el docente no trabaja en otro centro educativo cuyo personal esté regido por el Estatuto del Docente Hondureño.
Las declaraciones de Cruz surgen luego de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus publicó un reportaje que reveló que el secretario de Educación, José Darío Cruz Zelaya, percibía aproximadamente 43,400 lempiras mensuales por dos asignaciones docentes vinculadas al Instituto Nocturno Abraham Lincoln, un centro educativo de Tegucigalpa que permanece cerrado desde aproximadamente 2014.
El trabajo, sustentado en documentos salariales, entrevistas y visitas de campo, estableció que un comprobante de octubre de 2026 registraba unos 37,000 lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras por una asignación de diez horas adicionales. Ambas continuaban registradas en el centro educativo cerrado.
LA PRENSA Verifica preguntó a Cruz sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Otras condiciones
El artículo 185 del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño establece que los profesores que trabajan únicamente en jornada nocturna en institutos oficiales de educación media, con una carga académica de al menos 20 horas clase semanales, tienen derecho a un reconocimiento salarial equivalente a diez horas clase adicionales.
Por lo tanto, la disposición respalda parcialmente lo señalado por Cruz, debido a que reconoce la existencia de una compensación económica vinculada con el trabajo docente en horario nocturno.
No obstante, el reglamento no establece que trabajar de noche sea suficiente para obtener automáticamente ese beneficio. Su aplicación está condicionada al tipo de centro educativo, la exclusividad de la jornada y la cantidad mínima de horas clase asignadas.
Esto significa que, para recibir el reconocimiento, el docente debe desempeñar sus funciones exclusivamente en jornada nocturna, laborar en un instituto de educación media del sector oficial y contar con al menos 20 horas clase semanales.
La normativa también precisa que el reconocimiento consiste en un pago adicional equivalente a diez horas clase de salario. Es decir, no establece que el profesor deba impartir obligatoriamente diez horas adicionales de enseñanza para recibir esa compensación.
El mismo precepto contiene una disposición sobre la jornada de dedicación exclusiva, que exige acreditar que el docente no trabaja en otro centro educativo cuyo personal esté regido por el Estatuto del Docente Hondureño.
Por otra parte, el artículo 54 del Estatuto del Docente Hondureño también contempla este reconocimiento dentro de las disposiciones relacionadas con las jornadas laborales y la dedicación exclusiva del personal docente.
El dirigente magisterial Joel Navarrete confirmó a EH Verifica que, según lo establecido en el Estatuto del Docente Hondureño, el reconocimiento salarial de diez horas clase adicionales corresponde a los profesores que laboran exclusivamente en jornada nocturna y cumplen con una carga académica mínima de 20 horas clase semanales.
“Si y solo si trabajan exclusivamente en la jornada nocturna y cumplen con carga académica según el Estatuto que no ha sido tocado”, afirmó Navarrete.
Por lo tanto, la afirmación del secretario de Educación, José Darío Cruz, es una verdad a medias.