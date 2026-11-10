Compensación nocturna exige laborar en institutos oficiales y cumplir 20 horas clase semanales

San Pedro Sula, Honduras

El secretario de Educación, José Darío Cruz, afirmó que los docentes reciben diez horas compensatorias por trabajar en jornada nocturna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 185 del Estatuto del Docente Hondureño. “Cuando a un profesor se le dan 10 horas compensatorias, es porque trabaja en una jornada que es nocturna y lo establece el artículo 185 del estatuto”, expresó Cruz (a partir del minuto 3:30).

Sin embargo, la afirmación es una verdad a medias porque omite contexto relevante. Aunque la normativa contempla ese reconocimiento salarial para quienes trabajan exclusivamente durante la jornada nocturna, también establece otros requisitos que el funcionario no mencionó en su explicación. En particular, el artículo 185 del Reglamento General del Estatuto del Docente Hondureño especifica que el beneficio corresponde a profesores de institutos oficiales de educación media que tengan una carga académica mínima de 20 horas clase semanales. Además, exige acreditar que el docente no trabaja en otro centro educativo cuyo personal esté regido por el Estatuto del Docente Hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones de Cruz surgen luego de que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus publicó un reportaje que reveló que el secretario de Educación, José Darío Cruz Zelaya, percibía aproximadamente 43,400 lempiras mensuales por dos asignaciones docentes vinculadas al Instituto Nocturno Abraham Lincoln, un centro educativo de Tegucigalpa que permanece cerrado desde aproximadamente 2014. El trabajo, sustentado en documentos salariales, entrevistas y visitas de campo, estableció que un comprobante de octubre de 2026 registraba unos 37,000 lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras por una asignación de diez horas adicionales. Ambas continuaban registradas en el centro educativo cerrado. LA PRENSA Verifica preguntó a Cruz sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.



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