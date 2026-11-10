Banco de Occidente impulsa la solidaridad nacional con su campaña para la Teletón 2026

San Pedro Sula.

Banco de Occidente reafirma este año su respaldo a la Fundación Teletón con la presentación de su campaña ‘Coleccionistas de Corazón Solidario’. A través de esta propuesta, la entidad financiera canaliza el espíritu de cooperación del pueblo hondureño para continuar transformando vidas en todo el territorio nacional. Leonel Rivas, gerente corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de la institución, destacó el orgullo y la gratitud que genera acompañar anualmente a miles de familias que dependen de estos servicios asistenciales. La relación entre Banco de Occidente y la Fundación Teletón cuenta con raíces profundas que datan desde la creación de la obra en 1987. Su socio fundador, don Jorge Bueso Arias, figuró también entre los pioneros de la Teletón, marcando una trayectoria de 39 años de compromiso ininterrumpido. A lo largo de casi cuatro décadas, la entidad bancaria ha respaldado la evolución de los centros asistenciales, consolidando un legado de responsabilidad social empresarial que trasciende generaciones.

La labor de la Fundación Teletón impacta anualmente a más de medio millón de personas mediante sus 11 centros de atención integral. En estas instalaciones se brindan alrededor de 20,000 consultas asistenciales que abarcan terapia física, rehabilitación y atención del lenguaje, entre otras disciplinas médicas especializadas. Gracias a este esfuerzo multidisciplinario, muchos pacientes han alcanzado niveles de recuperación de entre el 90% y el 99%, permitiéndoles reincorporarse plenamente a sus actividades cotidianas. En el marco de su 75 aniversario, la institución financiera lanzó una toalla conmemorativa coleccionable de edición limitada por un valor de 150 lempiras. La población puede adquirir este artículo en cualquiera de los más de 175 puntos de atención y agencias bancarias disponibles en todo el país. La totalidad de los fondos recabados por la venta de estas piezas será entregada de manera íntegra a la fundación durante la gran jornada de recaudación nacional.