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EHISA impulsa la conectividad y modernización aérea en Utila y Guanaja

Estas acciones estratégicas garantizan operaciones aéreas más seguras, eficientes y alineadas con los más altos estándares operativos del país.

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 17:06 -
  • Redacción
EHISA impulsa la conectividad y modernización aérea en Utila y Guanaja

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) pone en marcha obras clave para optimizar las pistas de aterrizaje insulares.

Con una visión clara orientada a elevar los estándares del transporte aéreo nacional, EHISA ha dado inicio a los trabajos integrales de limpieza y habilitación en las pistas de Guanaja y Utila. Esta iniciativa forma parte de un plan continuo de modernización que busca transformar las terminales locales en puntos neurálgicos de conectividad confiable, consolidando el papel de la empresa como motor de desarrollo logístico en Honduras.

EHISA impulsa la conectividad y modernización aérea en Utila y Guanaja

Las labores en ejecución comprenden intervenciones especializadas de acondicionamiento de superficies y mantenimiento preventivo, diseñadas para responder con eficacia a las exigencias del tráfico aéreo actual. Al intervenir de forma simultánea en ambos destinos del Caribe hondureño, se optimizan las condiciones de aterrizaje y despegue, brindando mayor certidumbre y confort tanto a aerolíneas como a pasajeros.

El impacto de estas mejoras trasciende la infraestructura física, posicionándose como un catalizador directo para la economía y el turismo de las Islas de la Bahía. Disponer de instalaciones aeroportuarias plenamente operativas y seguras fomenta la llegada de visitantes nacionales e internacionales, dynamiza el comercio local y refuerza la competitividad de dos de las joyas turísticas más representativas del país.

EHISA impulsa la conectividad y modernización aérea en Utila y Guanaja

Respaldado por el compromiso, la dedicación y el talento de sus equipos técnicos, EHISA reafirma su liderazgo en la administración aeroportuaria moderna. Cada labor implementada en Utila y Guanaja confirma una trayectoria orientada al progreso continuo, fortaleciendo el patrimonio aéreo de Honduras y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo integral de sus comunidades.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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