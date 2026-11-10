No hay registro de que Tomás Zambrano dijera que necesitan 12 años para gobernar

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que necesitan gobernar durante 12 años para cumplir con las exigencias del pueblo hondureño. La cita es falsa. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la supuesta declaración. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó a LA PRENSA Verifica que el funcionario haya expresado esas palabras. “Necesitamos gobernar 12 años para cumplir con las existencias del pueblo”, dice el texto antepuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 10 de noviembre de 2026.

Las declaraciones atribuidas a Tomás Zambrano circulan en un escenario de debate sobre la continuidad del Partido Nacional en el poder. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 9 de noviembre de 2026, Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura, afirmó durante un evento político que él no pretendía estar por cuatro años, sino por ocho o por 12 años. Sus palabras generaron cuestionamientos sobre la permanencia del proyecto político más allá del actual período de gobierno.

Cita falsa