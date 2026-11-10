Es falso que la Policía Nacional propusiera un carné a las personas tatuadas

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que asegura que las personas con tatuajes deberán portar un supuesto carné de autorización emitido por la Policía Nacional en Honduras. Sin embargo, es falso. No hay registros de una propuesta de la institución policial para implementar ese documento ni de una medida que obligue a las personas tatuadas a portar una identificación especial. Además, el portavoz de la Policía Nacional confirmó a EH Verifica que la medida no fue aprobada por la institución policial. “¡Polémica propuesta policial: personas con tatuajes tendrían que portar un carné!”, dice el texto sobrepuesto de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 10 de noviembre de 2026.

El contenido circula en medio del debate generado por las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal aprobadas por el Congreso Nacional el 27 de octubre de 2026 para endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los aspectos que generó debate fue el uso de tatuajes, símbolos y signos alusivos a estas organizaciones como elementos para acreditar la pertenencia a ellas. El decreto establece que estos indicios deben ser validados mediante peritajes técnicos, por lo que la disposición no debe interpretarse como una medida que obligue a todas las personas tatuadas a portar una identificación policial. La normativa entró en vigor tras la publicación del Decreto 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de noviembre de 2026. La ley también contempla sanciones relacionadas con la elaboración y difusión de grafitis alusivos a estas organizaciones, así como nuevas disposiciones para el sistema penitenciario, informó EL HERALDO .

Falsa propuesta

LA PRENSA Verifica realizó búsquedas en Google con palabras clave como “carné para tatuajes + Policía Nacional + Honduras”. Sin embargo, las consultas no arrojaron resultados en sitios oficiales o medios de comunicación confiables que respalden la existencia de una propuesta para implementar ese documento. Asimismo, se revisaron el sitio web oficial de la Policía Nacional y sus cuentas institucionales en redes sociales ( Facebook , Instagram y X ), sin encontrar comunicados, anuncios o publicaciones que informen sobre una medida para exigir un carné a las personas que tienen tatuajes. Además, en comunicación con LA PRENSA Verifica, el comisionado Lenin Pineda, portavoz de la Policía Nacional, negó que la institución aprobara o propusiera esa medida. “Es falso”, confirmó Pineda.

Otra narrativa desmentida