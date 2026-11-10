Honduras se suma a compromiso para proteger la niñez frente a la IA

Tegucigalpa, Honduras. Más de 50 países, incluido Honduras, respaldaron una declaración en el Foro de París sobre la Paz que busca garantizar los derechos, la salud y la educación de los niños, así como su seguridad en el entorno digital. Honduras figura entre los más de 50 países que se comprometieron a colocar los derechos y el bienestar de la niñez en el centro de sus políticas públicas, con especial atención a los riesgos que representa la inteligencia artificial (IA). El compromiso se formalizó este martes durante el Foro de París sobre la Paz, mediante la declaración "Los niños primero", suscrita también por cinco organizaciones internacionales, una veintena de entidades no gubernamentales, organizaciones filantrópicas y empresas.

La iniciativa busca concentrar los esfuerzos en cinco áreas prioritarias: salud, nutrición, educación, protección y bienestar psicológico en la era digital. Los participantes establecieron como meta alcanzar resultados concretos de aquí a 2045. Entre los países firmantes figuran España, México, Brasil, Costa Rica y Honduras, que se sumaron a este llamado internacional para fortalecer las condiciones de vida de las generaciones actuales y futuras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la importancia de proteger a los menores frente a las crisis, las catástrofes naturales, las epidemias y el cambio climático. "La infancia es el comienzo de todo proyecto político. A través de ella se construyen la paz y la esperanza para el futuro", expresó Macron, según el comunicado del Foro de París. El mandatario también hizo énfasis en la seguridad de los niños en el entorno digital y advirtió que los sistemas de inteligencia artificial no deben quedar en manos de menores sin haber sido previamente probados, evaluados y autorizados.

Honduras y otros países impulsan protección infantil frente a la IA

Uno de los principales componentes del compromiso es una iniciativa de investigación sobre los efectos de la inteligencia artificial en el desarrollo infantil.

El proyecto cuenta con el respaldo de empresas tecnológicas como OpenAI y Anthropic, además de organizaciones especializadas en seguridad digital, entre ellas Common Sense Media. La iniciativa tendrá una financiación anunciada de ocho millones de euros y busca desarrollar herramientas y conocimientos científicos para establecer estándares de seguridad infantil desde el diseño de las tecnologías de inteligencia artificial. "El resultado de nuestro trabajo supone un avance significativo hacia una inteligencia artificial que garantice la seguridad de los niños desde su concepción", afirmó Philippe Étienne, presidente del Foro de París por la Paz. La declaración también contempla acciones para atender necesidades básicas de la niñez, como el acceso a una alimentación adecuada, servicios de salud y protección frente a enfermedades prevenibles. En ese sentido, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, señaló que invertir en la infancia representa tanto una obligación moral como una decisión determinante para el futuro. Russell también celebró el compromiso asumido por los países y organizaciones participantes.

¿Qué contempla el compromiso internacional?

El Foro de París sobre la Paz prevé establecer dos mecanismos para dar seguimiento a los acuerdos: un marco de prioridades con indicadores y buenas prácticas para evaluar los avances, y una plataforma que facilite la cooperación entre los sectores público y privado.