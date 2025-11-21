LA PRENSA Verifica y EH Verifica cierran ciclo de conversatorios previo a elecciones

San Pedro Sula, Honduras

A pocos días de las elecciones generales en Honduras, LA PRENSA y El Heraldo cerraron con éxito su primer ciclo de conversatorios sobre desinformación electoral, una iniciativa que forma parte de su programa de educación mediática y que busca generar conciencia crítica sobre los riesgos de la desinformación en contextos democráticos.

El ciclo comprendió dos encuentros presenciales. El primero se realizó el martes 11 de noviembre en el auditorio de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), en Tegucigalpa, con la participación de más de 50 personas.

Bajo el título "Desmontando la desinformación", la jornada ofreció un espacio de análisis y reflexión sobre bulos electorales, deepfakes y los retos que enfrenta la ciudadanía al momento de ejercer el voto informado.

El segundo conversatorio se llevó a cabo en San Pedro Sula, en las instalaciones de Unitec, el martes 18 de noviembre, donde más de 60 personas se sumaron al evento.

Al igual que en Tegucigalpa, la actividad reunió a académicos, periodistas, analistas, observadores internacionales, líderes comunitarios, representantes de sociedad civil y estudiantes de distintas carreras.

En el conversatorio de Tegucigalpa, el evento fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de LA PRENSA, permitiendo así amplificar el impacto del mensaje hacia un público más amplio y diverso en todo el país.

Ambas jornadas sirvieron para visibilizar los mecanismos a través de los cuales circula la desinformación, y cómo esta puede influir en la opinión pública y, en consecuencia, en los procesos electorales.

Se discutieron casos reales, narrativas falsas en campañas pasadas y los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial en la generación de contenidos engañosos.

"Estas actividades son parte de nuestro compromiso por aportar a la transparencia y la participación informada de la ciudadanía", expresó Carlos Girón, editor de LA PRENSA Verifica y EH Verifica durante los eventos.