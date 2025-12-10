  1. Inicio
Video de presos en cena navideña en el Cecot de El Salvador fue creado con IA

LA PRENSA Verifica comprobó que el contenido fue creado a través del modelo de inteligencia artificial, Sora, y que el perfil que lo creó tiene a divulgar este tipo de videos fabricados

  • 10 de diciembre de 2025 a las 12:52 -
  • Paola Ávila
Video de presos en cena navideña en el Cecot de El Salvador fue creado con IA

El Cecot está destinado a albergar a personas acusadas de pertenecer a pandillas en El Salvador.

 Imagen: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
Un video que circula en redes sociales muestra a supuestos prisioneros del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador disfrutando de una cena navideña durante las fiestas decembrinas de 2025.

Sin embargo, el material es falso. Fue generado con inteligencia artificial (IA) mediante la plataforma Sora.

“CENA EN EL CECOT”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el video de 15 segundos de duración de TikTok, visualizado más de 743,800 desde el 9 de diciembre.

El Cecot es una megacárcel inaugurada en 2023 por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, como parte de su estrategia de seguridad conocida como “régimen de excepción”. Este centro está destinado a albergar a personas acusadas de pertenecer a pandillas.

Aunque la construcción y operación del Cecot han sido promovidas por el gobierno como una medida efectiva para reducir la violencia, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la falta de garantías procesales, las detenciones masivas y las condiciones dentro del centro penitenciario.

Es un deepfake

Sí, el contenido es hiperrealista, pero aún así, es posible detectar inconsistencias que reflejan que se trata de un contenido fabricado.

LA PRENSA Verifica detectó que las arrugas faciales aparecen y desaparecen de manera intermitente, distorsión en una mano del prisionero y a lo lejos, movimientos incesantes y coordinados entre los encarcelados.

El video incluye el logo de la plataforma Sora, un modelo de inteligencia artificial que crea videos muy realistas y de alta calidad. Además, el contenido está señalado como “Contenido generado con IA” en la red social de TikTok.

Un análisis del perfil emisor también concluye que suele publicar contenido de esta categoría. El usuario detalla en la descripción “Parodias y sátira” y la mayoría del contenido tiene la etiqueta de IA.

Por último, la herramienta Hive Moderation arrojó un puntaje de 99.9%, que de acuerdo a su medición, evidencia que es un contenido creado digitalmente.

En conclusión, el video que muestra a los prisioneros del Cecot en una cena navideña fue generado con inteligencia artificial.

  • Fuentes
  • Hive Moderation
Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

