Es falso que una patrulla marítima del ICE opere en el río Patuca en Olancho

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales presenta una imagen como supuesta prueba de la presencia de una patrulla marítima del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el río Patuca, departamento de Olancho, Honduras. Sin embargo, el contenido es falso. No existe registro oficial ni notificación del gobierno de Honduras que confirme la presencia del ICE en territorio hondureño. Además, la imagen utilizada a modo de prueba no corresponde a un hecho real, según confirmó el director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad a LA PRENSA Verifica. “Llegaron A Patuca El Diputado Simiente Dijo Que Llegaría Por Cielo Mar Y Tierra A Cada Rincon Del Departamento De Olancho Para Llevar A Cabo Su Cometido: Expulsar De Olancho Todo Aquel Que No Sea Olanchano!! No Está Fácil”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida más de 300 veces desde el 21 de febrero de 2026.



Sin presencia del ICE en Honduras

El ICE desarrolla sus funciones principalmente dentro de Estados Unidos. No obstante, su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) puede operar en el extranjero únicamente con el consentimiento del país anfitrión. Hasta la fecha, no existe ningún registro oficial que indique que el Estado de Honduras haya autorizado operaciones del ICE o del HSI en el país. El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional de Honduras, Comisionado Wilber Mayes Ríos, confirmó directamente a LA PRENSA Verifica que la versión difundida en redes sociales es falsa. “En lo absoluto”, afirmó Mayes Ríos, al reiterar que el ICE no se encuentra operando ni en Olancho, ni en otra parte del país. La desinformación también menciona que un supuesto diputado identificado como “Simiente” anunció la expulsión de personas no originarias de Olancho. La narrativa proviene de un usuario en TikTok identificado como “diputado simiente”, quien publicó un video el 10 de febrero de 2026 en el que asegura que existe una supuesta “ley de deportaciones” en Olancho. No obstante, no existe ningún diputado activo en el Congreso Nacional con ese nombre ni tampoco una ley aprobada que contemple deportaciones internas por lugar de origen dentro del territorio hondureño.

Sobre la imagen