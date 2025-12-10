Es falso que Sponda haya pedido dejar gobernar al Partido Nacional

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte gráfico que atribuye al exsecretario de Educación, Daniel Sponda, una cita en la que supuestamente expresa respaldo al Partido Nacional por su victoria preliminar a nivel presidencial y lanza críticas contra Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación (Libre). Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica confirmó que no existen registros en las cuentas oficiales de Sponda ni publicaciones en medios de comunicación que respalden dicha declaración. “YA DEJEN GOBERNAR AL PARTIDO NACIONAL ELLOS GANARON LEGALMENTE SIN FRAUDE YA MEL DEJA NUESTRO PAÍS EN PAZ”, se lee literalmente en un tiktok, visualizado más de 1,300 veces desde el 9 de diciembre.

La desinformación surge en un contexto postelectoral marcado por tensiones políticas y tras la reciente destitución de Sponda, ocurrida el 3 de diciembre, cuando la presidenta Xiomara Castro lo removió del cargo y nombró en su lugar a Jaime Rodríguez, quien funciona como subsecretario. El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, continúa con la ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuando se ha escrutado el 99.40% de las actas, aunque faltaría aún contar los votos de más de 2,700 actas que presentan inconsistencias y que podrían superar los 500,000 sufragios. Según el último cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no varía desde la pasada medianoche, Asfura sigue encabezando los resultados con 1,298,835 votos (40.52%), contra 1,256,428 votos (39.48%) que acumula Nasralla. Ese resultado mantiene a la candidata del gobernante Libre, Rixi Moncada, en el tercer puesto con 618,448 papeletas (19.29%).

No hay registro

LA PRENSA Verifica revisó en Google utilizando palabras clave “Daniel Sponda + Partido Nacional + Mel Zelaya + cita”, además de consultas específicas del texto viral. Ninguna búsqueda arrojó resultados que coincidan con la frase difundida en TikTok. También, se examinaron las cuentas oficiales de Daniel Sponda en Facebook , Instagram y X . En ninguna de ellas se encontró una publicación, declaración o comentario que coincida con la frase viral ni con un mensaje de apoyo al Partido Nacional o de rechazo a Manuel Zelaya.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google de la imagen llevó a una publicación del medio de comunicación EDN TV HN, en Facebook, del 4 de diciembre de 2025, cuya descripción detalla: “Un exministro del gobierno de Xiomara Castro reveló que enfrentó fuertes ataques internos, señalando que militantes y figuras del Partido Libre mostraron rechazo y odio hacia él por haberse enamorado y casado con una mujer perteneciente a otra fuerza política. Asegura que esta situación de intolerancia terminó provocando su despido del cargo”. Al buscar la entrevista completa, se encontró publicada en el canal de YouTube del medio Hable como Habla (HCH), hecha el 3 de diciembre de 2025. La transcripción completa de la grabación logró evidenciar que no hay mención a un supuesto apoyo al Partido Nacional ni un comentario contra Manuel Zelaya.