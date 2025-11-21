  1. Inicio
LA PRENSA Verifica analiza en conversatorio la desinformación y elecciones en Unitec SPS

Más de 60 personas participaron en Unitec San Pedro Sula en un diálogo sobre bulos electorales, crisis institucional y el impacto del voto en los comicios

  • 21 de noviembre de 2025 a las 18:16 -
  • Redacción
El conversatorio se convirtió en un espacio de preparación para los estudiantes de cara al proceso democrático que se celebrará el 30 de noviembre de 2025.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
El conversatorio “Desmontando la desinformación”, realizado el 18 de noviembre en Unitec de esta ciudad, reunió a más de 60 personas en una jornada de análisis y reflexión sobre cómo los bulos y narrativas falsas moldean la antesala de las elecciones generales.

El encuentro fue organizado por LA PRENSA Verifica y EH Verifica como parte de su programa de educación mediática, una iniciativa que impulsa el pensamiento crítico en la sociedad hondureña.

La naturaleza del evento fue explicar qué tipos de contenidos falsos y engañosos circulan en redes sociales, cómo se fabrican y qué efectos tienen en el electorado.

La actividad se llevó a cabo a menos de 10 días de las elecciones generales de 2025.

 (Imagen: LA PRENSA )

El periodista Carlos Girón, editor de LA PRENSA Verifica y EH Verifica y referente del “fact-checking” en Honduras, moderó los dos módulos de la jornada.

En el primero, dedicado a la desinformación electoral, participaron José Quezada, coeditor de los equipos de fact-checking de LA PRENSA y El Heraldo, y Paola Ávila, encargada de educación mediática.

Ambos expusieron los patrones, formatos y objetivos de los bulos que están marcando esta campaña electoral, y llamaron a la ciudadanía a adoptar hábitos de verificación para frenar la circulación de falsedades.

“En este momento es crucial verificar todo lo que se observa en redes”, expresó Quezada.

El segundo módulo se centró en cómo los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre. Daniel Girón, periodista de investigación, transparencia, datos y visualización, explicó los desafíos de un proceso marcado por la desconfianza institucional.

Lo acompañó Eduardo Domínguez, editor de LA PRENSA Premium y EH Plus, quien profundizó en las tensiones políticas y sociales que condicionan el comportamiento del electorado.

Los panelistas coincidieron en que la desinformación avanza en un entorno sin regulaciones y sin una intención estatal clara de enfrentarla.

También advirtieron que la crisis institucional empuja a la apatía, por lo que llamaron a ejercer el sufragio como un acto de responsabilidad democrática.

Para estas elecciones, más de 6.4 millones de hondureños están convocados a votar, incluyendo cerca de 700,000 nuevos electores, un segmento que, según los expertos, podría definir al próximo presidente o presidenta.

Nuevos votantes

Durante la actividad, estudiantes de distintas carreras destacaron la relevancia de estos espacios. Una alumna de la carrera Relaciones Internacionales consideró que la jornada llegó en un momento clave.

Alumnos de la carrera de Derecho, Relaciones Internacionales y Mercadotecnia de Unitec asistieron al conversatorio.

 (Imagen: LA PRENSA )

“Nos enfrentamos a un caudal de información manipulada que confunde a la gente. Estos conversatorios nos ayudan a entender cómo identificar contenidos falsos y por qué debemos votar con criterio. Los jóvenes no podemos quedarnos al margen”, afirmó.

Otro alumno de Mercadotecnia, por su parte, destacó el valor de conocer cómo operan los bulos en redes sociales.

“Somos la generación que vive conectada. Si no aprendemos a reconocer la desinformación, terminamos siendo parte del problema. Además, los primeros votantes tenemos la responsabilidad de participar; nuestro voto puede cambiar el rumbo del país”, manifestó.

El conversatorio en San Pedro Sula forma parte de un ciclo desarrollado por ambos medios. El primero se llevó a cabo el martes 11 de noviembre en Tegucigalpa, en la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV).

Tras las elecciones generales, LA PRENSA Verifica y EH Verifica realizarán un nuevo ciclo para analizar qué dejó el proceso electoral y cuáles fueron las tendencias de desinformación más dañinas.

