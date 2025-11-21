LA PRENSA Verifica analiza en conversatorio la desinformación y elecciones en Unitec SPS

San Pedro Sula, Honduras

El conversatorio “Desmontando la desinformación”, realizado el 18 de noviembre en Unitec de esta ciudad, reunió a más de 60 personas en una jornada de análisis y reflexión sobre cómo los bulos y narrativas falsas moldean la antesala de las elecciones generales. El encuentro fue organizado por LA PRENSA Verifica y EH Verifica como parte de su programa de educación mediática, una iniciativa que impulsa el pensamiento crítico en la sociedad hondureña. La naturaleza del evento fue explicar qué tipos de contenidos falsos y engañosos circulan en redes sociales, cómo se fabrican y qué efectos tienen en el electorado.

El periodista Carlos Girón, editor de LA PRENSA Verifica y EH Verifica y referente del "fact-checking" en Honduras, moderó los dos módulos de la jornada. En el primero, dedicado a la desinformación electoral, participaron José Quezada, coeditor de los equipos de fact-checking de LA PRENSA y El Heraldo, y Paola Ávila, encargada de educación mediática. Ambos expusieron los patrones, formatos y objetivos de los bulos que están marcando esta campaña electoral, y llamaron a la ciudadanía a adoptar hábitos de verificación para frenar la circulación de falsedades. "En este momento es crucial verificar todo lo que se observa en redes", expresó Quezada. El segundo módulo se centró en cómo los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre. Daniel Girón, periodista de investigación, transparencia, datos y visualización, explicó los desafíos de un proceso marcado por la desconfianza institucional. Lo acompañó Eduardo Domínguez, editor de LA PRENSA Premium y EH Plus, quien profundizó en las tensiones políticas y sociales que condicionan el comportamiento del electorado.

Los panelistas coincidieron en que la desinformación avanza en un entorno sin regulaciones y sin una intención estatal clara de enfrentarla. También advirtieron que la crisis institucional empuja a la apatía, por lo que llamaron a ejercer el sufragio como un acto de responsabilidad democrática. Para estas elecciones, más de 6.4 millones de hondureños están convocados a votar, incluyendo cerca de 700,000 nuevos electores, un segmento que, según los expertos, podría definir al próximo presidente o presidenta.

Nuevos votantes

Durante la actividad, estudiantes de distintas carreras destacaron la relevancia de estos espacios. Una alumna de la carrera Relaciones Internacionales consideró que la jornada llegó en un momento clave.