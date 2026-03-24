El día después en redes: el discurso de odio creció 410% tras el 30N y tensó la legitimidad

San Pedro Sula, Honduras

La desinformación electoral no termina cuando se cuenta el último voto. En las dos primeras entregas, EH Verifica y LA PRENSA Verifica mostraron el pico del 30 de noviembre de 2025 y el repertorio que se disfrazó de evidencia. Esta tercera parte retrata el clima que quedó después: la hostilidad aumentó con fuerza en el periodo postelectoral, y esa emoción elevó la predisposición a creer y compartir narrativas falsas y engañosas. El registro documentó 61 contenidos de discurso de odio que fueron publicados en redes sociales entre el 10 de octubre y el 30 de diciembre de 2025. De ese total, 10 ocurrieron antes o el mismo 30 de noviembre, mientras 51 aparecieron después. El dato central es contundente: 83.6% del odio registrado se ubicó tras la elección. Comparado con el tramo previo, el volumen posterior fue 5.1 veces mayor, equivalente a un incremento del 410% en registros.

Dónde se concentró

20 (32.8%). TikTok registró 4 (6.6%). El patrón sugiere dos dinámicas distintas: Facebook favorece la difusión en comunidades donde la repetición normaliza la hostilidad; X amplifica la confrontación pública y la disputa por narrativas. David Bolaños, editor del medio de comunicación Doble Check, de Costa Rica, reflexionó sobre el terreno fértil que representan las redes sociales para que el discurso de odio encuentre refugio y aceptación. "El discurso violento, de ataque y de conspiración va a surgir independientemente de los resultados de las elecciones, porque esas ya son las condiciones a las que nos lleva el discurso político que predomina en los países" expresó. En cuanto al formato, dominó la imagen: 36 contenidos (59%). El texto apareció en 13 casos (21.3%) y el video en 12 (19.7%). En redes, la imagen funciona como golpe emocional: no explica, etiqueta; no argumenta, ridiculiza; no demuestra, empuja a reaccionar. La investigación también identificó que el fenómeno no se limitó a cuentas individuales. Los usuarios concentraron 25 contenidos (41.0%), pero los perfiles oficial/funcionario aportaron 12 (19.7%) y los grupos públicos 9 (14.8%). También aparecen pseudomedios (5; 8.2%). Cuando la hostilidad proviene de perfiles con apariencia de autoridad o de canales que simulan información, el mensaje tiende a ganar legitimidad y velocidad. Bolaños señaló que esta técnica, o “maña repetida”, como la llamó textualmente, lleva años detectándose y se ha fortalecido, en parte porque incluso políticos replican el contenido de este tipo de perfiles. "La herramienta más usual en la difusión de desinformación es precisamente aparentar algo que no es, y existen un montón de cuentas que fingen ser medios de comunicación y tener una reputación comprobable", opinó.

Emoción y severidad: el combustible