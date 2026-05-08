Honduras destaca en Sevilla: Dr. Eduardo Bueso presenta avances en fertilidad ante la SEF

Sevilla, España.

En el marco de la 35.ª Asamblea de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), celebrada en la histórica ciudad de Sevilla, España, del 6 al 9 de mayo de 2026, la medicina reproductiva hondureña alcanzó un espacio de honor. El Dr. Eduardo Bueso, representando a Honduras ante el prestigioso grupo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER), presentó una ponencia centrada en los mecanismos moleculares que están redefiniendo las posibilidades de maternidad para miles de mujeres.

La disertación del Dr. Bueso se enfocó en el papel crucial de la enzima fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K) en la activación de los oocitos. Durante su intervención, explicó cómo la manipulación y comprensión de esta vía de señalización es fundamental para el éxito de la técnica de Activación Folicular (IVA). Este procedimiento representa una luz de esperanza para pacientes con diagnóstico de baja reserva ovárica, permitiendo “despertar” folículos que de otro modo permanecerían inactivos.