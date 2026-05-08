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Honduras destaca en Sevilla: Dr. Eduardo Bueso presenta avances en fertilidad ante la SEF

El especialista hondureño expuso técnicas de vanguardia para el tratamiento de la baja reserva ovárica. Su participación tuvo lugar en el marco del 35.º Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 14:59 -
  • Redacción
Honduras destaca en Sevilla: Dr. Eduardo Bueso presenta avances en fertilidad ante la SEF

El Dr. Eduardo Bueso durante su ponencia en Sevilla, donde destacó la importancia de la técnica IVA y la ruta de la PI3K en el tratamiento de la baja reserva ovárica.
Sevilla, España.

En el marco de la 35.ª Asamblea de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), celebrada en la histórica ciudad de Sevilla, España, del 6 al 9 de mayo de 2026, la medicina reproductiva hondureña alcanzó un espacio de honor. El Dr. Eduardo Bueso, representando a Honduras ante el prestigioso grupo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER), presentó una ponencia centrada en los mecanismos moleculares que están redefiniendo las posibilidades de maternidad para miles de mujeres.

La disertación del Dr. Bueso se enfocó en el papel crucial de la enzima fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K) en la activación de los oocitos. Durante su intervención, explicó cómo la manipulación y comprensión de esta vía de señalización es fundamental para el éxito de la técnica de Activación Folicular (IVA). Este procedimiento representa una luz de esperanza para pacientes con diagnóstico de baja reserva ovárica, permitiendo “despertar” folículos que de otro modo permanecerían inactivos.

Honduras destaca en Sevilla: Dr. Eduardo Bueso presenta avances en fertilidad ante la SEF

El congreso en Sevilla ha servido como plataforma para que el Dr. Bueso comparta hallazgos técnicos sobre cómo optimizar la calidad de los óvulos mediante estos procesos biotecnológicos. La relevancia de su exposición radica en la precisión con la que se abordó la bioquímica celular aplicada a la reproducción asistida, consolidando criterios internacionales sobre el manejo de casos de alta complejidad reproductiva en la región iberoamericana.

Cabe destacar que el Dr. Eduardo Bueso cuenta con una trayectoria de excelencia que lo precede en el ámbito científico internacional. Es, hasta la fecha, el único hondureño galardonado con el Premio Latinoamericano de Ciencias en Montevideo, Uruguay. Su participación en esta asamblea anual no solo refuerza su liderazgo en el área, sino que posiciona a la medicina hondureña en la vanguardia de la investigación global sobre fertilidad.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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