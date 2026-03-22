El día D de la desinformación: el 30N concentró bulos y 11 de 12 encuestas falsas

San Pedro Sula, Honduras

Ciento trece días después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, una investigación conjunta de LA PRENSA Verifica y EH Verifica reconstruyó con datos el mapa de la desinformación electoral que circuló antes, durante y después del proceso.

La evidencia, recopilada entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, muestra un patrón constante: en los momentos de mayor incertidumbre crece la circulación de piezas falsas y engañosas que buscan moldear expectativas, sembrar sospechas y tensar la confianza pública.

El equipo de fact-checking documentó tres fenómenos que se cruzan en redes sociales: desinformación electoral, encuestas falsas y discurso de odio.

El registro contabilizó 96 incidentes de desinformación electoral, 12 encuestas falsas y 61 contenidos de discurso de odio.

El dato más sensible se concentró en la jornada electoral: el 30 de noviembre aparecieron 12 incidentes de desinformación (12 de 96, 12.5%) y 11 de las 12 encuestas falsas (91.7%), además de un contenido de odio fechado ese mismo día.

En otras palabras: la elección fue el punto de máxima fragilidad informativa.

Para David Bolaños, editor del medio de verificación costarricense Doble Check, miembro de LatamChequea, como lo es LA PRENSA y EL HERALDO, el esfuerzo por confundir a la gente el propio día de las elecciones es un patrón definido que se evidencia también en los comicios de Costa Rica en 2025.

"En muchos países hay un desencanto por la afiliación partidaria. Esa indecisión que predomina en la gente está haciendo que los desinformadores también se acoplen y apunten a los últimos días oa las últimas horas de las elecciones para confundir y desalentar el voto", comentó.

La investigación también dimensionó la escala del consumo. Los contenidos desinformativos sumaron 6,233,034 visualizaciones y 16,597 compartidos.

El volumen permite una conclusión directa: la desinformación no fue un ruido marginal; alcanzó audiencias masivas y se replicó con fuerza.

Denis Gómez, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo que el día de la elección fue el momento más vulnerable porque “se intensifican los intentos por manipular la información”.

“Los indicadores que se agravaron, especialmente el día de la elección, nos dejan claro que queda mucho por hacer para contrarrestar este fenómeno”, expresó.

Y añadió: “Ese flagelo ya incide directamente en la conducta de los ciudadanos electores para torcer la realidad”, agregó el además catedrático de la maestría de Ciencias Políticas y Gestión Electoral de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) de Tegucigalpa.