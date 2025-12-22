Video en el que JOH dice “como quieran puedo” no es en respuesta a una declaración actual de Manuel Zelaya

San Pedro Sula, Honduras.

Un video que circula en redes sociales muestra dos segmentos supuestamente relacionados entre los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la secuencia induce a error: uno de los mensajes no es actual ni corresponde a una respuesta directa. Las palabras de Hérnandez fueron pronunciadas en 2018 durante una convención del Partido Nacional y no tienen relación con el mensaje de Zelaya. "Yo no le tengo ningún miedo al regreso de Juan Orlando, que venga, que se enfrente nuevamente, lo vamos a volver a derrotar en todos los campos de la dialéctica y de la lucha popular del pueblo. Fiscal Johel Zelaya, levante las órdenes de captura para que venga y lo enfrentemos en el pueblo", se escucha decir a Manuel Zelaya en los primeros 30 segundos del video difundido en TikTok desde el 19 de diciembre de 2025.

A continuación, el material incorpora un fragmento en el que Juan Orlando Hernández afirma literalmente: "Y les vuelvo a decir, desde Gracias, Lempira, como quieran quiero y como se pongan puedo. El Partido Nacional comienza una nueva etapa, no se me pongan nerviosos por la unidad del partido más grande de Honduras (...)". Juan Orlando Hernández (conocido por sus iniciales, JOH) fue presidente de Honduras por el Partido Nacional entre 2014 y 2022, completando dos mandatos consecutivos. Tras dejar el cargo, fue extraditado a Estados Unidos en 2022, y, en marzo de 2024, fue condenado a 45 años de prisión en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico. Recientemente, el 1 de diciembre de 2025 Hernández fue liberado de una prisión federal estadounidense luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgara un indulto, perdonando la condena que cumplía. Tras la liberación, Hernández ha expresado agradecimiento a Trump y negado tener un plan inmediato de retornar a Honduras, argumentando preocupaciones de seguridad para él y su familia si regresara al país. Hasta el momento, no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero. Al mismo tiempo, el fiscal general Johel Zelaya gestionó la ejecución de una orden de captura internacional contra Hernández por posibles cargos pendientes como fraude y lavado de dinero.

Video de distintos contextos

Una búsqueda inversa realizada a partir de una captura de pantalla del primer clip en el que aparece Zelaya, condujo a la grabación original publicada por varios medios de comunicación el 17 de diciembre de 2025.

La declaración se produjo durante el mitin convocado por la presidenta Xiomara Castro en Casa Presidencial el pasado miércoles 17 de diciembre, al que asistieron simpatizantes y colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre). Por otro lado, LA PRENSA Verifica introdujo en Google la frase de JOH “como quieran quiero y como se pongan puedo” y ubicó la fecha y lugar exactos del video original. El material corresponde al 24 de noviembre de 2018, durante una convención del Partido Nacional celebrada en Gracias, Lempira. Las palabras exactas de Hernández se pueden escuchar a partir del segundo 48.