Ley permite escrutinio especial de oficio con falta de lector biométrico y otras causas

San Pedro Sula, Honduras

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, aseguró que las actas electorales en las que no se utilizó el lector biométrico deben ser sometidas a escrutinio especial de oficio. "El escrutinio especial debe ser de oficio en las actas donde no se utilice lector biométrico", afirmó el 16 de diciembre en una publicación en X (antes Twitter).

La afirmación es una verdad a medias, ya que carece de contexto. Si bien el Reglamento Electoral para las elecciones generales de 2025 faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para actuar de oficio o a petición de parte y autorizar un escrutinio especial cuando no coinciden los datos entre el dispositivo biométrico y el acta electoral, esta medida se aplica únicamente bajo condiciones específicas que deben explicarse con claridad. No obstante, la Ley Electoral —norma con jerarquía superior al reglamento— no establece que la sola omisión del lector biométrico constituya, por sí sola, una causal automática para ordenar un escrutinio especial. El artículo 294 indica que los recuentos o revisiones especiales proceden únicamente cuando se detectan inconsistencias verificables, como errores aritméticos, fallos en la asignación de votos o discrepancias entre el número de votantes y los datos consignados en el acta. En consecuencia, no todas las actas sin lector biométrico deben ir de oficio a escrutinio especial, sino únicamente aquellas que presenten inconsistencias concretas, conforme a lo establecido por la ley. LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a la diputada Elvir sobre esta afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Otras causales