Video de personas discutiendo en una manifestación por inconsistencias en las actas es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video difundido en redes sociales muestra un escenario de aparente discordia, en el que varias personas se enfrentan en la vía pública por supuestas inconsistencias en actas electorales. Sin embargo, el clip fue hecho con inteligencia artificial (IA). Se trata de un contenido fabricado que no corresponde a ningún hecho ocurrido en Honduras durante el actual contexto postelectoral. El texto que acompaña al video, publicado el 21 de diciembre de 2025 y que cuenta con más de mil visualizaciones, dice literalmente: “democracia o caos #honduras #fraude #escrutinio #cna ##cne”.

Desde las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras aún no cuenta con un resultado oficial debido a irregularidades y retrasos en el conteo de votos. Un total de 2,792 actas con inconsistencias pasaron a un escrutinio especial para revisión detallada. El proceso del escrutinio especial ha enfrentado retrasos significativos: comenzó cinco días tarde y ha sido interrumpido por tensiones entre partidos políticos y desacuerdos entre consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). El consejero Marlon Ochoa, señaló que, según una auditoría externa, 691 actas de un total de 2,792 ya no serán revisadas en el escrutinio especial y pasarán a la etapa de corrección por errores de transcripción. De las 2,101 actas destinadas a escrutinio especial, ya se han transmitido 1,528. Hasta el 22 de diciembre, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.33% de los votos; seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.46%, y Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación, con 19.22%.

Es un deepfake

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual del video y detectó varias inconsistencias propias de contenidos generados con inteligencia artificial. En primer lugar, las letras que se logran observar en un fotograma no corresponden al alfabeto español. Se identificaron anotaciones manuscritas mixtas como números, letras sueltas y marcas usados para conteos, sin un idioma definido. También, se observaron rostros difuminados, con rasgos faciales poco definidos y, en algunos casos, sin ojos visibles. El uniforme policial que aparece en el video no coincide con el que utiliza la Policía Nacional de Honduras. Además, los efectos de humedad provocadas por la supuesta lluvia presentan una textura antinatural, un fallo común en contenido generado con IA.

El video también fue analizado con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido hecho con IA, la cual brindó un 98.6% de probabilidad de que se trate de un deepfake.