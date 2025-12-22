  1. Inicio
Video de personas discutiendo en una manifestación por inconsistencias en las actas es de IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El video viral sobre supuesta violencia electoral en Honduras fue creado con inteligencia artificial y no corresponde a hechos reales

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 16:05 -
  • Paola Ávila
El escrutinio especial arrancó el 18 de diciembre de 2025, tras días de retraso. El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial.

Imagen: CNE

San Pedro Sula, Honduras
Un video difundido en redes sociales muestra un escenario de aparente discordia, en el que varias personas se enfrentan en la vía pública por supuestas inconsistencias en actas electorales.

Sin embargo, el clip fue hecho con inteligencia artificial (IA). Se trata de un contenido fabricado que no corresponde a ningún hecho ocurrido en Honduras durante el actual contexto postelectoral.

El texto que acompaña al video, publicado el 21 de diciembre de 2025 y que cuenta con más de mil visualizaciones, dice literalmente: “democracia o caos #honduras #fraude #escrutinio #cna ##cne”.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 22 de diciembre de 2025.

 (Imagen: TikTok)

Desde las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras aún no cuenta con un resultado oficial debido a irregularidades y retrasos en el conteo de votos. Un total de 2,792 actas con inconsistencias pasaron a un escrutinio especial para revisión detallada.

El proceso del escrutinio especial ha enfrentado retrasos significativos: comenzó cinco días tarde y ha sido interrumpido por tensiones entre partidos políticos y desacuerdos entre consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El consejero Marlon Ochoa, señaló que, según una auditoría externa, 691 actas de un total de 2,792 ya no serán revisadas en el escrutinio especial y pasarán a la etapa de corrección por errores de transcripción.

De las 2,101 actas destinadas a escrutinio especial, ya se han transmitido 1,528. Hasta el 22 de diciembre, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.33% de los votos; seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.46%, y Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación, con 19.22%.

Es un deepfake

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual del video y detectó varias inconsistencias propias de contenidos generados con inteligencia artificial.

En primer lugar, las letras que se logran observar en un fotograma no corresponden al alfabeto español. Se identificaron anotaciones manuscritas mixtas como números, letras sueltas y marcas usados para conteos, sin un idioma definido.

También, se observaron rostros difuminados, con rasgos faciales poco definidos y, en algunos casos, sin ojos visibles.

El uniforme policial que aparece en el video no coincide con el que utiliza la Policía Nacional de Honduras. Además, los efectos de humedad provocadas por la supuesta lluvia presentan una textura antinatural, un fallo común en contenido generado con IA.

Inconsistencias detectadas por LA PRENSA Verifica durante un análisis visual.

 (Imagen: Canva )

El video también fue analizado con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de contenido hecho con IA, la cual brindó un 98.6% de probabilidad de que se trate de un deepfake.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.

(Imagen: Hive Moderation )

En conclusión, el video que muestra a personas peleando por presuntas inconsistencias en actas electorales fue creado con inteligencia artificial y no refleja hechos reales ocurridos en Honduras.

  • Fuente
  • Hive Moderation
