Inteligencia Artificial en Honduras: cultura

La inteligencia artificial en Honduras no será, en esencia, un problema tecnológico. Será un desafío cultural. Podemos adquirir software, firmar convenios y modernizar plataformas, pero si la cultura institucional del Estado no evoluciona, cualquier intento de gobierno digital quedará en superficie. La transformación real comienza en las personas que operan el sistema: los empleados públicos.

Diversos marcos internacionales sobre transformación digital coinciden en un punto clave: el talento y las competencias son el núcleo del cambio. No basta con implementar herramientas de IA; los funcionarios deben comprenderla, aplicarla y, sobre todo, evaluarla críticamente.

La experiencia que desde el proyecto #NoSoloFakeNews nos ha dado sobre entender y asimilar lo novedoso para el cambio sin menos resistencia, nos asegura que adquirir un nivel básico de alfabetización, en este caso de inteligencia artificial para todo empleado público que forme parte de una administración que aspire a digitalizarse. Interpretar conceptos, entender datos y reconocer implicaciones éticas no puede ser una habilidad exclusiva de especialistas. Debe convertirse en competencia transversal.

Pero la competencia técnica por sí sola no transforma instituciones. La cultura organizacional es determinante. Estudios sobre transformación digital en el sector público subrayan cinco actitudes fundamentales: confianza, creatividad, adaptabilidad, curiosidad y experimentación. La confianza es esencial para compartir datos sin temor. La creatividad para soluciones innovadoras donde hay restricciones presupuestarias. La adaptabilidad donde la tecnología evoluciona más rápido que la normativa. La curiosidad impulsa el aprendizaje continuo. Y la experimentación permite probar sin paralizar la gestión.

En Honduras, donde las estructuras administrativas han sido históricamente rígidas, el reto no es menor. La falta de infraestructura digital, la escasez de talento especializado y procesos de recursos humanos poco flexibles pueden convertirse en barreras estructurales. Sin embargo, también representan una oportunidad estratégica: construir desde el inicio una cultura pública orientada a datos, ética y agilidad institucional.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La inteligencia artificial en Honduras debe entenderse como una política de cultura organizacional, no solo como una inversión tecnológica. Gobierno digital no significa digitalizar trámites; significa rediseñar mentalidades. Si el funcionario público no confía en los datos, no comparte información o no comprende el alcance de la IA, el sistema no avanzará.

El verdadero salto hacia un Estado inteligente no dependerá del algoritmo más sofisticado, sino de la capacidad del sector público para aprender, adaptarse y colaborar. Ahí está el punto de inflexión.