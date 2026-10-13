Este video de Nasralla estrechando la mano de JOH es de 2020, no de octubre de 2026

“SALVADOR NASRALLA, IROSHKA ELVIR, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ Y ANA HERNANDEZ, SE LES VIO CONVIVIENDO JUNTOS”, dice el texto sobrepuesto de una entrada en TikTok, compartida decenas de veces desde el 13 de octubre.

Sin embargo, el clip no corresponde a un encuentro ocurrido en octubre de 2026. Las imágenes datan de marzo de 2020.

La grabación, en la que Nasralla estrecha la mano de Hernández, se difunde como si el encuentro hubiera ocurrido en octubre de 2026.

San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que aparecen el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla; el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), e Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, reunidos con otras personas en un espacio cerrado.

Una búsqueda inversa de fotogramas clave mediante InVID-WeVerify, una extensión disponible para Google Chrome que permite extraer imágenes de videos y rastrear coincidencias en buscadores, permitió localizar el origen de las imágenes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La pesquisa condujo a un video publicado en Facebook el 12 de marzo de 2020, seis años antes de que el material volviera a circular en octubre de 2026.

La descripción de la publicación señala que el encuentro ocurrió durante una celebración religiosa del pastor evangélico Guillermo Maldonado en Tegucigalpa.

La comparación entre el video que circula actualmente y el registro de 2020 permitió identificar coincidencias en los protagonistas, la vestimenta y el lugar donde se desarrolló la actividad. Estos elementos permiten establecer que se trata de las mismas imágenes.

También se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Salvador Nasralla + Juan Orlando Hernández + Guillermo Maldonado + Tegucigalpa + marzo 2020”. La consulta arrojó publicaciones de medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ) que sitúan el hecho en 2020.

La evidencia recopilada demuestra que el material ya circulaba en internet desde marzo de 2020, por lo que no pudo haber sido grabado originalmente en octubre de 2026.

Por lo tanto, el video en el que Salvador Nasralla estrecha la mano del expresidente Juan Orlando Hernández corresponde a 2020 y no a octubre de 2026.